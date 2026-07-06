Controlli in strada, due arresti e 21 deferiti nel Messinese

I carabinieri hanno controllato più di 550 veicoli, tra multe per 37mila euro e due arresti in flagranza di reato

Uno non si è fermato all’alt ed è risultato guidare in stato d’ebbrezza. Un altro è stato arrestato per spaccio di droga. Il tutto nell’ambito dei controlli, nel corso del fine settimana, dei carabinieri delle Compagnie di Milazzo, Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata di Militello.

Nel corso dei vari servizi svolti in quasi tutto il territorio della provincia – dalla fascia ionica a

quella tirrenica – “sono stati controllati più di 300 veicoli e circa 500 persone, contestando svariate violazioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di più di 37.000 euro, in relazione

a condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni”, comunicano i carabinieri.

E, nell’ambito dei servizi connessi con la circolazione stradale, i militari hanno arrestato in flagranza una persona per “fuga pericolosa” e “guida in stato di ebbrezza”, in quanto non ha ottemperato all’alt intimato dagli operanti durante un posto di controllo ed è stata bloccata dopo una fuga di circa 2 chilometri, risultando poi con un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito.

Nello stesso contesto, sono state deferite anche in stato di libertà 20 persone, di cui 9 per guida in stato di ebbrezza, 5 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 4 per porto illegale di oggetti atti a offendere e 2 per falsità materiale.

Nel campo della droga, una persona è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e una è stata deferita per lo stesso reato, mentre 13 sono stati i soggetti – di età compresa tra 19 e 45 anni – segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori perché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale.