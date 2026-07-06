 La Fipav Messina si congratula con le arbitre Burrascano e Perdichizzi

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Redazione

La Fipav Messina si congratula con le arbitre Burrascano e Perdichizzi

lunedì 06 Luglio 2026 - 19:00

Il comitato territoriale della Federazione Italiana Volley festeggia le promozioni in Ruolo A di Erika Burrascano e nel ruolo B di Sally Perdichizzi

MESSINA – Il Comitato Territoriale Fipav Messina si congratula vivamente con Erika Burrascano per la promozione al Ruolo A e con Sally Perdichizzi per la promozione al Ruolo B. Le due arbitro donna messinesi continuano il loro percorso verso palcoscenici sempre più prestigiosi. Per Burrascano, nell’immagine in evidenza, in carriera già diverse finali nazionali arbitrate nelle categorie Under e in Coppa Italia.

“Questo importante traguardo – si esprime il Comitato sulla sua pagina Facebook – rappresenta il giusto riconoscimento per i sacrifici, la serietà e la passione costantemente messi in campo. Ad Erika e Sally vanno i complimenti da parte del Presidente, dei Consiglieri e di tutto il movimento pallavolistico messinese, con l’augurio di una stagione ricca di ulteriori successi”.

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