Controlli nella Piana di Gioia Tauro, oltre 1.500 persone identificate e due veicoli sequestrati

GIOIA TAURO – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nella Piana di Gioia Tauro, con l’obiettivo di garantire una presenza costante nelle aree considerate più sensibili e prevenire ogni forma di illegalità.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno concentrato l’attenzione sui centri di Rosarno e Gioia Tauro, punti strategici per la viabilità dell’intero comprensorio. I servizi straordinari hanno interessato le principali arterie stradali di collegamento con i comuni limitrofi, consentendo di monitorare gli spostamenti e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

L’operazione ha impegnato complessivamente 12 unità operative del Commissariato e, nell’arco dell’intera giornata, ha portato all’identificazione di 1.543 persone, 548 delle quali risultate con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 611 veicoli, verificata la regolarità di tre esercizi commerciali ed elevate diverse sanzioni per violazioni del Codice della Strada, con il sequestro di due veicoli.

Significativo anche il contributo dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, che ha permesso di effettuare controlli mirati nei confronti di soggetti con precedenti in materia di stupefacenti, aumentando l’efficacia dell’intero dispositivo di prevenzione.