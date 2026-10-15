Coppa Eccellenza, il Messina ritrova in quarti di finale lo Scordia

Il 21 ottobre la sfida di andata a Messina, il ritorno in terra etnea il 4 novembre. Nell'altra semifinale del girone B di fronte Niscemi e Acireale

Sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. La stessa Lega Nazionale Dilettanti siciliana li ha poi svelati sui propri canali social. Nel girone B il Messina ritrova lo Scordia, affrontato qualche settimana fa in campionato, mentre nell’altra partita del girone saranno di fronte Niscemi ed Acireale.

Le gare di andata saranno il 21 ottobre alle ore 15:30, il Messina ospiterà lo Scordia nuovamente in casa per quella data, mentre il ritorno, in programma per tutti il 4 novembre è fissato già col nuovo orario di Lega alle ore 14:30. Nella sfida di campionato i biancoscudati hanno vinto per 5-1 al Franco Scoglio.

Nell’altro girone invece il Kamarat affronterà il Lascari e il San Giorgio Piana il Marsala. Deciso quindi il tabellone con le semifinali che saranno finali di girone e quindi il Messina in caso di passaggio del turno incontrerebbe Niscemi o Acireale, mentre la finale per decretare la regina di Sicilia sarà contro una delle quattro squadre ancora in corsa.

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