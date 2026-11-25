Semifinale di andata senza gol all'Aci e Galatea, il Messina orfano del tecnico Torrisi non segna ma neanche subisce nel primo atto

La semifinale di andata in Coppa Eccellenza tra Acireale e Acr Messina 1900 finisce in parità. All’Aci e Galatea la partita la fanno i padroni di casa col Messina fin troppo attendista e spesso schiacciato nella propria metà campo che deve rintuzzare alle scorribande degli uomini di Foti. Con Torrisi in tribuna collegato dalla panchina il Messina strappa un pari che tutto sommato è un risultato positivo ma dopo settimane di tensioni e dichiarazioni da armageddon le reti bianche stonano per entrambe le squadre. Si replicherà tra qualche giorno al Celeste, stavolta in campionato dove i punti pesano decisamente di più, prima del ritorno ancora a Messina dove in più ci sarà anche il pubblico peloritano, assente al quest’oggi su disposizione del prefetto di Catania.

Acireale – Acr Messina 0-0

Il Messina inizia con una punizione sulla trequarti dopo 2′ su cui Sbuttoni non crea pericolo. Subito contrasti duri e l’arbitro avrà il suo bel daffare. Al 20′ la prima conclusione dell’Acireale in realtà è un cross di Etchegoyen che Coco blocca. Intorno alle mezz’ora Belluso solo davanti a Coco dopo errore di Blondett, il portiere biancoscudato abile nell’uscita a chiuderlo. Il Messina si rivede davanti al 38′ quando combinano Bollino e Noah, in mezzo Sarao non ci arriva e La Spada non riesce a dare la forza giusta, Nicolosi blocca. Nel finale di frazione nonostante i quattro di recupero non ci sono occasioni.

Ad inizio riprese cambiano i biancoscudati, fuori Blondett dentro Konate. Al 49′ arriva il gol di Belluso, annullato però per fuorigioco del numero 7 in maglia bianca. In questa ripresa sarà quasi un assedio dei granata col Messina che aspetta e li ferma anche con le cattive. Tra falli, cartellini gialli e cambi si gioca davvero poco. Al 74′ si rivede il Messina con Bonanno che combina con Sarao e Palumbo ma non arriva una conclusione degna di questo nome. Nonostante il possesso palle più per i granata il Messina ha un’altra occasione quasi allo scadere con Pellegrino che la mette in mezzo per Varela, la tocca anticipando il portiere che sbaglia l’uscita ma la sfera termina sul fondo. L’arbitro fischia dopo ulteriori 5′ di recupero oltre il novantesimo, ma la gara non si sblocca dallo 0-0.

Tabellino

Acireale: Nicolosi, Betta (dal 46′ Zappalà), Belluso (dal 65′ Zerbo), Vaccaro (dal 64′ Lucchese), Etchegoyen, Iglio, Malick (dal 64′ Volpe) , Mollica, Gomes Ricciulli, Flores, Aguilera (dall’84’ Sepe).

Allenatore: Salvatore Foti.

In panchina: Spina, Girlando, Barletta, Infantino.

Acr Messina (4-2-3-1): Coco; Theodore, Sbuttoni, Blondett (dal 46′ Konate), Pellegrino; Zampa, Giunta (dal 60′ Langone); Bollino (dal 60′ Kragl), Bonanno, La Spada (dal 67′ Palumbo); Sarao (dal 79′ Varela).

Allenatore: Santo Torre (Torris squalificato).

A disp. Calabrese, Bontà, Tanasa, Burzio.

Arbitro: Federico Di Carlo di Palermo

Assistenti: Francesco Casisa e Irene Di Florio di Palermo

Ammoniti: 34′ Mollica (A) , 42′ Malick (A) , 51′ Giunta (M), 54′ Zampa (M), 69′ Bonanno (M), Flores (A)

Corner: 2-1. Recupero: 4′ e 5′.

Immagine in evidenza di Francesco Saya, dalla pagina Facebook Acr Messina