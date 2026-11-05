Coppa Eccellenza, sarà Messina contro Acireale in semifinale. Torrisi: “Traguardo meritato”

Passaggio del turno per i biancoscudati, questi gli step successivi sia in Sicilia che a livello nazionale per la Coppa

Prosegue il cammino di sole vittorie per l’Acr Messina in Coppa Eccellenza. La squadra di Torrisi arriva alla semifinale, o finale intanto del girone B, avendo vinto anche sul campo dello Scordia il ritorno dei quarti. Una partita iniziata subendo la rete dei locali, una delle pochissime volte che i biancoscudati quest’anno sono passati in svantaggio, ma già a fine primo tempo la situazione si era ribaltata col 3 a 1 che è maturato nella ripresa.

Mister Torrisi, espulso dalla panchina, a fine gara ha così commentato: “Sono abbastanza soddisfatto e contento, era importante vincere e non solo passare il turno. Penso che la semifinale la squadra l’ha meritato, viviamo e lavoriamo per la vittoria, continuiamo a dimostrare di essere concentrati sul campo. Ringraziamo la nostra tifoseria presente e determinante anche di mercoledì”.

Come continua la Coppa Eccellenza

In serata poi è arrivata la notizia della vittoria ai rigori dell’Acireale contro il Niscemi. Il Messina quindi in semifinale se la vedrà, ancora in partite di andata e ritorno, contro gli acesi i rivali più accreditati di questo girone, ma anche fosse stato il Niscemi che il Messina sfiderà domenica in campionato la posta sarebbe stata ancora altissima. Non si conoscono ancora le date. In caso di ulteriore passaggio del turno seguirà la finale siciliana, da giocare in gara secca e campo neutro, contro una tra Lascari Cefalù e Marsala che si sono dimostrate le migliori nel girone A in questa competizione.

In caso di vittoria il Messina festeggerebbe un titolo ma bisognerebbe poi vincere anche la fase nazionale per ottenere il titolo di ammissione in Serie D. In quel caso ci sarebbe da vincere un girone a quattro squadre giocando tre giornate, le otto vincenti di ogni girone si incontrerebbero poi in un tabellone in cui vincendo altre tre partite (quarti, semifinale e finale) la farebbe diventare la squadra campione italiana di Coppa Eccellenza.