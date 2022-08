Coronavirus in Calabria. 521 nuovi casi nel Reggino, calano i ricoveri nei reparti ordinari - Tempostretto

I nuovi casi nel Reggino sono 521, mentre i nuovi guariti a livello regionale sono 2386. In area medica diminuisce la pressione ne reparti ordinari

1624, sono i nuovi casi in Calabria secondo il bollettino della Regione, con un tasso di positività al 25,7%, cinque i decessi. Nel Reggino i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 521. I nuovi guariti a livello regionale sono 2386, mentre in area medica nei reparti ordinari diminuiscono i ricoveri, – 12, per un totale di 278 pazienti, nelle terapie intensive i pazienti da 11 salgono a 12.