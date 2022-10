Aumentano i nuovi casi per il maggior numero di tamponi processati, 213 i nuovi contagi nel Reggino, diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari

Aumentano i nuovi positivi in Calabria in virtù del maggior numero di tamponi lavorati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 1018, di cui 213 nel Reggino. Due i decessi a livello regionale, mentre in area medica diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, meno 5 per un totale di 135, stabili le terapie intensive, 6.