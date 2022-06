Rimane alto il numero dei casi giornalieri in Calabria, due i decessi a livello regionale di cui uno al Gom, 406 i nuovi casi nel Reggino

Anche in Calabria ritorna a salire il numero dei contagi giornalieri. 1288 i nuovi casi, di cui 406 nel Reggino, dove si è registrato anche un decesso. 696 i guariti, mentre in area medica aumenta di un ricovero nei reparti ordinari il numero dei pazienti (146), diminuiscono di due invece le terapie intensive, per un totale di 5.