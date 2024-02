Corsa campestre studentesca, le scuole e gli atleti vincitori nella fase provinciale

A Spadafora hanno partecipato quasi mille studenti. Lunedì prossimo 26 febbraio i campioni provinciali disputeranno la fase regionale a Ragusa

Sono stati quasi mille gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la provincia di Messina che, nelle varie categorie, hanno preso parte alla fase provinciale di Corsa Campestre che si è svolta nel “Parco Urbano” del Lungomare di Spadafora. Un dato questo che è stato accolto con grande soddisfazione dal Provveditore, Stello Vadalà, ben conoscitore dell’importanza dello sport e delle attività motorie nella delicata fase evolutiva dei giovani in età scolare. I vincitori delle classifiche a squadre e di quelle individuali parteciperanno lunedì prossimo, 26 febbraio, alla Fase Regionale, in programma nel Parco di Serra San Bartolo di Vittoria (Ragusa).

Alla manifestazione, organizzata dall’Ufficio Educazione Fisica del Provveditorato agli Studi di Messina, hanno partecipato anche numerosi atleti disabili, accompagnati, oltre che dai docenti di Scienze Motorie anche dai loro insegnanti di sostegno. In particolare, l’evento è stato coordinato dalla referente dei servizi sportivi dell’Ufficio, Vincenza Collorà, in stretta collaborazione con il responsabile provinciale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), Nunzio Scolaro, con l’A.S.D. Duilia di Barcellona e l’A.S.D. Polisportiva Europa di Messina. Era presente il Sindaco di Spadafora, Tania Venuto, massima rappresentante della locale amministrazione comunale che ha dato un grosso contributo di uomini e mezzi per accogliere ed assistere, nel migliore dei modi, studenti ed accompagnatori.

Categoria Ragazze m. 800

Classifica a squadre

1. I.C. S. Teresa di Riva

2. I.C. Vittorini Messina

3. I.C. D’Alcontres Barcellona

Classifica individuale

1. Bongiorno Carla – I.C. D’Alcontres Barcellona P.G

2. Maimone Marta – I.C. S.Teresa di Riva

3. Bellino Marta – I.C. Terzo Milazzo

Categoria Ragazzi m. 800

Classifica a squadre

1. I.C. Cannizzaro – Galatti Messina

2. I.C. D’Alcontres Barcellona

3. I.C. Foscolo Taormina

Classifica individuale

1. Alessio Andrea – I.C. Pascoli – Crispi Messina

2. Ferrera Nicola – I.C. Cannizzaro – Galatti Messina

3. Cicero Christian – I.C. Pace del Mela

Classifica individuale DIR

1. Ciulla Giovanni – I.C. Torregrotta

2. Bertuccelli Domenico – I.C. Villa Lina – Ritiro Messina

3. Fina Giosuè Gandolfo – I.C. Pace del Mela

Categoria Cadette m.1000

Classifica a squadre

1. I.C. D’Alcontres Barcellona

2. I.C. B. Genovese Barcellona

3. I.C. Torregrotta

Classifica individuale

1. Trifilò Giusy – I.C. B. Genovese Barcellona

2. D’Angelo Micol – I.C. Foscolo Taormina

3. Russo Elison – I.C. B. Genovese Barcellona P.G.

Categoria Cadetti m. 1500

Classifica a squadre

1. I.C. Foscolo Taormina

2. I.C. S. Teresa di Riva

3. I.C. Boer – Verona Trento

Classifica individuale

1. Spadaro – I.C. Giardini Naxos

2. Tusano Diego Guido – I.C. S. Teresa di Riva

3. Caminiti Francesco – I.C. Foscolo Taormina

Classifica individuale DIR

1. Farsaci Andrea – I.C. Torregrotta

2. Bonarrigo Alessandro – I.C. Pace del Mela

3. Emanuele Luca – I.C. Giovanni Paolo II Capo D’Orlando

Classifica individuale HFD

1. Spinella Giorgio – I.C. Torregrotta

Categoria Allieve m. 1500

Classifica a squadre

1. I.I.S. Caminiti – Trimarchi S. Teresa di Riva

2. I.I.S. G.B. Impallomeni Milazzo

3. I.I.S. Bisazza Messina

Classifica individuale

1. Santoro Sara – I.I.S. Caminiti -Trimarchi S. Teresa di Riva

2. Principato Giulia Sveva – I.I.S. Caminiti -Trimarchi S. Teresa di Riva

3. Pirri Elena – I.T.T. E. Majorana Milazzo

Classifica individuale DIR

1. Freno Giulia – I.I.S. Antonello Messina

Categoria Allievi m. 2000

Classifica a squadre

1. I.I.S. Liceo Medi Barcellona

2. Liceo Maurolico Messina

3. I.I.S. Antonello Messina

Classifica individuale

1. Ciatto Simone – I.I.S. Caminiti – Trimarchi S. Teresa di Riva

2. Trifilò Sebastiano – I.I.S. Liceo Medi Barcellona

3. Molina Riccardo Antonio – I.I.S. Liceo Medi Barcellona

Classifica individuale DIR

1. Arrigo Riccardo – I.I.S. Pugliatti Taormina

2. Bombaci Ilya – I.I.S. Antonello Messina

3. Laganà Eugenio – I.I.S. Antonello Messina

Categoria Juniores Femminili m. 2500

Classifica a squadre

1. Liceo Maurolico Messina

2. I.I.S. Liceo Medi Barcellona

3. I.T.T. E. Majorana Milazzo

Classifica individuale

1. Di Giovanni Jole Marie – Liceo Maurolico Messina

2. Bucca Giulia – I.T.T. E. Majorana Milazzo

3. Carreri Aurora – Liceo Maurolico Messina

Categoria Juniores Maschili m. 3500

Classifica a squadre

1. I.T.T.L. Caio Duilio Messina

2. Liceo Maurolico Messina

3. I.I.S. Manzoni Mistretta

Classifica individuale

1. Giorgianni Kevin – I.T.T.L. Caio Duilio

2. Accordino Andrea – I.I.S. Borghese – Faranda Patti

3. Coppolino Christian – I.T.T.L. Caio Duilio

Classifica individuale DIR

1. Scerra Igor – I.I.S. Bisazza Messina