Corso d’arte presepiale a Messina, le iscrizioni entro il 5 novembre

Organizza L’Associazione italiana Amici del Presepio. Ecco come partecipare

MESSINA – Sono aperte le iscrizioni per il corso di Arte presepiale 2025. L’Associazione italiana Amici del Presepio di Messina, anche quest’anno organizza il corso di tecnica presepistica, che si svolgerà nei giorni 7, 8 e 9 novembre dalle ore 17 alle 20, presso l’Istituto dei Padri rogazionisti di Cristo Re, sul Viale Principe Umberto. Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 3495612109 o mandare una mail all’indirizzo info@presepimessina.it entro il 5 novembre.

“I partecipanti al corso potranno apprendere, le tecniche di costruzione, colorazione, la realizzazione della vegetazione con elementi naturali ed artificiali, come realizzare accessori e finimenti, l’illuminazione e gli effetti speciali. Durante gli incontri, verrà mostrata la costruzione di un presepe, dal progetto alla fase finale. Il programma prevede inoltre, come ideare e progettare la scena, la costruzione di vari manufatti con la tecnica del polistirene, ai corsisti, verrà consegnata una dispensa e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ogni partecipante, anche se non praticamente, al termine del corso saprà qual è il modo migliore per realizzare il proprio presepe, chi vorrà approfondire le tecniche presepistiche, potrà aderire al corso pratico che si svolgerà a maggio, dove ogni iscritto costruirà il proprio presepe, sotto la guida degli insegnanti”, fanno sapere gli organizzatori.

Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 3495612109 o mandare una mail all’indirizzo info@presepimessina.it entro il 5 novembre.