 Corso d'arte presepiale a Messina, le iscrizioni entro il 5 novembre

Corso d’arte presepiale a Messina, le iscrizioni entro il 5 novembre

Redazione

Corso d’arte presepiale a Messina, le iscrizioni entro il 5 novembre

sabato 01 Novembre 2025 - 07:39

Organizza L’Associazione italiana Amici del Presepio. Ecco come partecipare

MESSINA – Sono aperte le iscrizioni per il corso di Arte presepiale 2025. L’Associazione italiana Amici del Presepio di Messina, anche quest’anno organizza il corso di tecnica presepistica, che si svolgerà nei giorni 7, 8 e 9 novembre dalle ore 17 alle 20, presso l’Istituto dei Padri rogazionisti di Cristo Re, sul Viale Principe Umberto. Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 3495612109 o mandare una mail all’indirizzo info@presepimessina.it entro il 5 novembre.

“I partecipanti al corso potranno apprendere, le tecniche di costruzione, colorazione, la realizzazione della vegetazione con elementi naturali ed artificiali, come realizzare accessori e finimenti, l’illuminazione e gli effetti speciali. Durante gli incontri, verrà mostrata la costruzione di un presepe, dal progetto alla fase finale. Il programma prevede inoltre, come ideare e progettare la scena, la costruzione di vari manufatti con la tecnica del polistirene, ai corsisti, verrà consegnata una dispensa e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ogni partecipante, anche se non praticamente, al termine del corso saprà qual è il modo migliore per realizzare il proprio presepe, chi vorrà approfondire le tecniche presepistiche, potrà aderire al corso pratico che si svolgerà a maggio, dove ogni iscritto costruirà il proprio presepe, sotto la guida degli insegnanti”, fanno sapere gli organizzatori.

Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 3495612109 o mandare una mail all’indirizzo info@presepimessina.it entro il 5 novembre.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il ponte sullo Stretto, i proclami e il bagno di realtà grazie alla Corte dei conti
Taormina. Pulizia dei torrenti, Asm accelera
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED