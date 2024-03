Così i pediatri del Policlinico di Messina lavorano per evitare l’obesità

Quasi tutti i casi che giungono al Policlinico sono il risultato di una eccessiva alimentazione e da uno stile di vita inadeguato

È un impegno costante e concreto quello che l’Unità di Pediatria del Policlinico “Gaetano Martino” sta portando avanti per contrastare l’obesità nei bambini, ma soprattutto per prevenire quella che, con il tempo, diventa una vera e propria malattia.

Un progetto di Piano Sanitario Nazionale, dal titolo “0-6 EpPOI – Educare per Prevenire l’Obesità Infantile” focalizzato su questo argomento, ha permesso agli specialisti dell’équipe, guidata dalla professoressa Malgorzata Wasniewska, di intervenire con azioni dirette nei luoghi in cui più è importante che la cultura del mangiar bene sia diffusa fin da piccoli: asili nido e scuole.

Asilo nido del Policlinico

Un esperimento partito in prima battuta proprio all’interno del micro nido dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Antonella Cocchiara” dove un’équipe – composta dalla nutrizionista Debora Porri, la pediatra Letteria Morabito e l’esperta in scienze motorie Elisa La Rosa – ha lavorato con incontri settimanali, coinvolgendo insegnanti e famiglie, introducendo anche una maggiore consapevolezza rispetto al ruolo della motricità fin dai primissimi anni di vita; tanto da favorire l’incremento delle ore settimanali dedicate al movimento.

Istituto comprensivo Leopardi

Un’educazione sul campo che si è sviluppata anche all’interno dell’ex Csa 4ˆ Istituto Comprensivo Leopardi incentivando un approccio multisettoriale che ha suscitato grande entusiasmo e partecipazione. Sono coinvolti nel progetto anche i pediatri dell’Unità di Pediatria con interesse subspecialistico endocrinologico: Domenico Corica, Giorgia Pepe, Tommaso Aversa, Maria Francesca Messina, Mariella Valenzise. Lavoro, quello portato avanti, i cui risultati saranno significativi anche al fine di valutare, sul piano della ricerca, gli effetti a medio e lungo termini che tale approccio multidisciplinare determina.

Alimentazione eccessiva e stile di vita inadeguato

In Sicilia il 55.2% dei bambini trascorre più di due ore al giorno davanti alla tv o utilizzando altri dispositivi elettronici; un indicatore della necessità di porre in essere misure correttive per evitare che l’obesità, come spesso accade, diventi una patologia da trattare. “Più del 95% dei casi che giungono alla nostra osservazione – afferma la professoressa Wasniewska – sono il risultato di una eccessiva alimentazione e dalla mancanza di uno stile di vita adeguato; solo una piccola percentuale è addebitabile a fattori genetici o di natura strettamente clinica. Ciò significa che noi specialisti ci ritroviamo ad agire nel momento in cui il danno è fatto perché sono già emersi problemi di natura metabolica, cardiovascolare, ortopedica, ma anche psicologica. Questo progetto nasce con il proposito di incidere per evitare di curare sempre più bimbi perché già obesi in tenera età”.

“Questo progetto ci consente di essere presenti sul territorio – afferma il nuovo dirigente del Policlinico di Messina, Giorgio Giulio Santonocito – agendo in prima linea per contrastare un fenomeno che ha ricadute complessive sul sistema sanitario nazionale e le cui conseguenze sono molteplici. È un’iniziativa da incoraggiare e sostenere perché favorisce un’azione proattiva in cui i nostri specialisti svolgono un ruolo centrale anche nel dialogo con i pediatri di famiglia e con tutti coloro che possono contribuire nel scoraggiare comportamenti scorretti”.