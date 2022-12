Cresce la "febbre" per il concerto dei Negramaro, fan sotto il palco già dal primo pomeriggio - Tempostretto

Piazza Duomo si sta riempiendo per l'evento di questa sera

MESSINA – A due ore e mezza dall’inizio previsto per il concerto (alle 21) la “febbre” dei fan dei Negramaro è già alta. Da metà pomeriggio gli appassionati della band guidata da Giuliano Sangiorgi si sono appostati sotto al palco di Piazza Duomo, per assistere in prima fila al concerto gratuito di questa sera. Dalle 18 in poi la folla è aumentata e ad essersi appostati sono già in centinaia, molti muniti di vassoi per la cena pre-concerto, così da non perdere la postazione conquistata.

Intanto dalle 18.30 è scattata la chiusura sul Corso Cavour. Anche a piedi, per accedere bisogna utilizzare uno dei varchi predisposti per l’entrata a Piazza Duomo, da Via Primo Settembre, Via Giacomo Venezian o Via Loggia dei Mercanti. Solo “uscita”, invece, sul Corso Cavour. L’evento è uno dei più attesi del Natale messinese ed è già in vigore il divieto di parcheggio lungo le vie limitrofe. Ma molti hanno lasciato le auto parcheggiate e la Polizia Municipale è già in azione.

In occasione dello svolgimento del concerto l’ordinanza n. 1526 dello scorso 21 dicembre è stata infatti modificata dalla n. 1548 di ieri, prevedendo l’anticipo alle ore 18.30 di oggi dell’orario di inizio del divieto di transito veicolare nelle strade limitrofe all’area pedonale di piazza Duomo sino alle ore 2 di domani, venerdì 30 dicembre. Dalle 18 di oggi e sino alle 2 di domani vigerà inoltre il divieto di sosta, sempre nelle strade limitrofe all’area pedonale di Piazza Duomo.