Redazione

Crocierismo. Nel 2026 Messina supera quota 800mila ed è settimo porto italiano

domenica 26 Ottobre 2025 - 09:10

Il quinto posto non è lontano: Messina conta 805mila passeggeri, Livorno 820mila e Savona 850mila

L’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha partecipato all’Italian Cruise Day di Catania, l’appuntamento di riferimento per il settore crocieristico nazionale, promosso da Risposte Turismo.

Secondo le ultime stime, il 2025 si preannuncia come un anno da record per la Sicilia, con oltre 2 milioni di crocieristi. In questo scenario, Messina si conferma tra i principali scali del Mediterraneo, 18° a livello internazionale e 8° in Italia, con 760.000 passeggeri previsti entro fine anno.

Accanto al neo presidente Francesco Rizzo, una numerosa delegazione dell’AdSP, insieme a operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni messinesi – tra cui l’Università e i suoi studenti – testimonia la volontà di rafforzare il dialogo tra porto, città e comunità, motore dello sviluppo turistico e marittimo dello Stretto.

Nel 2026 Messina supererà quota 800mila passeggeri, arrivando a 805mila, diventando il settimo porto italiano, non lontano dal sesto posto (Livorno, 820mila) e dal quinto (Savona, 850mila).

