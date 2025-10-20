 Crollo a Gioia Tauro, morto il bambino ricoverato al Policlinico di Messina

Redazione

lunedì 20 Ottobre 2025 - 18:45

È stato travolto dalla caduta improvvisa di un muro insieme ai fratelli

È morto il bambino trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina dopo che ieri mattina a Gioia Tauro è rimasto coinvolto in un grave incidente vicino casa. Lui e due fratelli sono stati travolti da un muro che è improvvisamente crollato.

Le condizioni del piccolo erano apparse subito gravi e per questo è stato portato al Policlinico di Messina, dov’è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo aver riportato fratture al corpo e alla testa. Nel pomeriggio di oggi il bimbo non ce l’ha fatta.

I due fratelli, il gemello di 8 anni e il maggiore di 13, non sarebbero in pericolo di vita e sono attualmente ricoverati all’ospedale di Polistena. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare le cause del cedimento.

