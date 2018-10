TAORMINA. Auto in fiamme in via Pirandello, a Taormina. Per cause ancora in corso di accertamento (sembrano comunque accidentali), una Mercedes, ha preso fuoco mentre procedeva in direzione monte-mare, verso la Statale 114. Alla guida si trovava un uomo di Paternò, rimasto illeso. Per domare il rogo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni.