Crostata ai mirtilli: un classico semplice e delizioso

In cucina con Tempostretto

Cerchi un dolce facile da preparare ma sempre apprezzato? La crostata ai mirtilli è la risposta perfetta. Con pochi ingredienti e pochi passaggi, otterrai un dessert fresco e gustoso, ideale per ogni occasione.

Ingredienti:

Per la pasta frolla:

300 gr Farina 00

100 gr Zucchero

100 gr di Burro

2 Uova

5 gr di lievito per dolci, un pizzico di sale, aroma vaniglia e/o la buccia di un limone (facoltatuvo)

Per il ripieno:

300 gr marmellata di mirtilli neri

Zucchero a velo (facoltativo, per spolverare)

Preparazione:

Versiamo in una ciotola tutti gli ingredienti e con le mani iniziamo ad impastare per amalgamarli fino ad ottenere un panetto morbido e ed elastico. Avvolgiamo l’impasto nella pellicola trasparente e lo mettiamo a riposare in frigo per un paio d’ore o se volete anche tutta la notte. Trascorso il tempo del riposo riprendiamo la pasta frolla dal frigo e con un mattarello stendiamo il panetto dando una forma circolare con uno spessore di circa 3 millimetri. Foderiamo una tortiera rotonda di 20 cm facendo in modo che il bordo sia livellato tutto alla stessa all’altezza. Utilizziamo l’impasto in eccedenza per fare le strisce di copertura. Versiamo la marmellata di mirtilli all’interno della pasta frolla e con un cucchiaio la spalmiamo uniformemente sulla base. Preriscaldiamo il forno a 180° funzione statico ed inforniamo la crostata. I tempi di cottura variano da forno a forno, in linea di massima io prendo come riferimento il colore dell’impasto che deve diventare di un bel beige. Sforniamo e lasciamo raffreddare. Non tocchiamo la crostata dalla teglia fino a quando non diventa completamente fredda. La pasta frolla è moto delicata e rischiamo di romperla se la tocchiamo da calda. Una volta raffreddata la togliamo dalla teglia e la poniamo in un piatto da torta e la spolveriamo di zucchero a velo.





Consigli:

* Varianti: Puoi aggiungere delle mandorle a lamelle sulla superficie della crostata prima di cuocerla.

* Accompagnamenti: La crostata ai mirtilli è perfetta da sola, ma puoi anche accompagnarla con una pallina di gelato alla vaniglia o una spolverata di cannella.

Perché scegliere la crostata ai mirtilli?

Gustosa: Il contrasto tra la dolcezza della marmellata e la friabilità della pasta frolla è irresistibile.



Conclusioni

La crostata ai mirtilli è un dolce classico che non passa mai di moda. Semplice da preparare e sempre apprezzata, è perfetta per ogni occasione. Prova questa ricetta e lasciati conquistare dal suo sapore!

Buon appetito.

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram:@epifaniococo