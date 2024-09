Crotone-Messina, il giorno della sfida

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 18:30

MESSINA – Questo pomeriggio il Messina sfiderà il Crotone all’Ezio Scida, fischio d’inizio alle ore 18:30. Quarta giornata del campionato ma già secondo confronto stagionale tra i biancoscudati di Modica e i rossoblu di mister Longo, le due squadre infatti si sono incontrate quasi un mese fa nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Rispetto a quella sfida sono cambiate diverse cose e lo stesso mister dei siciliani sa che la sua squadra in questo momento è decisamente migliore e non soltanto perché viene dalla prima vittoria in stagione contro il Taranto per 4-1.

La formazione calabrese invece dopo l’esordio con vittoria ai danni del Team Altamura ha ceduto contro Cavese e Trapani, tre punti su nove disponibili contro le tre neo promosse non depongono a favore di una squadra che è chiamata a fare un campionato al vertice, ma non c’è da sottovalutarli per organico, idee e organizzazione. Quanto a precedenti il Messina non parte certamente favorito nel fare il risultato in trasferta.

La probabile formazione del Messina

Guardando alla formazione del presidente Sciotto si vive un buon momento con la squadra che sarà ancora al completo, mentre si attende di avere a regime i vari Petrucci, Morleo e Re che potranno dare pienamente il loro contributo tra qualche settimana.

In porta mister Modica l’ha lasciato intendere che ci sarà nuovamente Curtosi, mentre con una settimana di lavoro non dovrebbero esserci acciacchi nel reparto difensivo e probabilmente si ripartirà con i quattro visti contro il Taranto, Lia-Manetta-Marino-Ortisi, a centrocampo lo stesso con Frisenna-Anzelmo-Garofalo a giostrare tutti i palloni, il dubbio potrebbe esserci in attacco dove Modica difficilmente si priverà dal primo minuto di Pedicillo e Anatriello, da capire se quest’ultimo giocherà largo a destra per far spazio a Luciani centravanti o se Modica sceglierà un terzo attaccante da schierare nel tridente.

Questi i convocati, esclusi dalla lista dopo la rifinitura Simonetta e Di Palma.

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Ndir Mame Ass (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

