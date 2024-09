Dopo la prima vittoria per il Messina arriva anche la prima multa

La società biancoscudata sanzionata per 2000 euro per i cori contro i tarantini e il lancio di un bicchiere di plastica

MESSINA – Il 4-1 contro il Taranto di sabato sera in casa Acr Messina oltre a portare i primi tre punti tutti insieme ha aperto anche la stagione delle multe. Con un’ammenda di 2000 euro infatti la società è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori in Curva Sud, in almeno quattro occasioni, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, qualificati come insulti beceri e di pessimo gusto, ma non discriminatori. Inoltre sempre i pochi tifosi, perché ricordiamo i gruppi organizzati disertano ancora lo stadio, sono stati sanzionati per aver lanciato al termine del primo tempo nel recinto di gioco verso i calciatori avversari “un bicchiere di plastica pieno d’acqua senza conseguenze”. Multa anche per il Taranto, 1000 euro, sanzionato poiché i suoi tifosi nel settore ospiti hanno in due occasioni intonato cori offensivi e insultanti.

Sanzioni individuali ai calciatori Frisenna e Ortisi, un’ammonizione, che essendo la prima non sarà un problema in vista della sfida contro il Crotone nella quarta giornata. Il Messina non avrà nessun calciatore squalificato e a meno di infortuni mister Giacomo Modica potrà contare sull’intera rosa a sua disposizione.

Il punto dopo la terza giornata

Nel girone C il Messina compie un bel balzo in classifica portandosi tra le prime dieci a quota quattro punti. Le prima al momento a 7 punti sono Picerno, Catania, Sorrento e Cerignola, quest’ultima ha fallito l’occasione di mantenersi a punteggio pieno pareggiando sul campo dell’Avellino. Benevento, Monopoli a sei punti e Giugliano a cinque sono davanti al Messina che si trova in buona compagnia a quota 4 di Cavese, Foggia, Potenza e Trapani. A tre punti Crotone, prossimo avversario del Messina, insieme a Juventus e Turris, a quota due Avellino, Casertana e Latina. Se la passano male il Taranto con un punto e Altamura che ha incassato tre sconfitte nelle prime tre del girone.

