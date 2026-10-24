 Ct Vela Messina ospite di Massa Lombarda con solo elementi del vivaio

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Simone Milioti

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sabato 24 Ottobre 2026 - 10:31

Trasferta con linea verde in casa dei campioni d'Italia nella quarta giornata di campionato

Sarà un Circolo del Tennis e della Vela giovanissimo quello che domani (domenica 25 ottobre, si comincia alle 9) sarà ospite di Massa Lombarda, nell’incontro valevole per la quarta giornata, la prima di ritorno, del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1.

I peloritani, infatti, per una serie di incastri sfavorevoli di calendario, si presenteranno al cospetto dei campioni d’Italia in carica, privi degli elementi di spicco. Il capitano Francesco Caputo, infatti, potrà disporre solo di giovani elementi del vivavio, vale a dire, Federico Gargano, Enrico Egitto, Lorenzo e Matteo Artemisia e Giorgio Ragno.

All’andata la sfida si è conclusa in parità, 3 a 3, con i siciliani che, avanti per 3 a 1 dopo i singolari, hanno perso entrambi i doppi.
Gara, quindi, proibitiva per i messinesi che, nei due successivi impegni casalinghi, contro Vicenza e Crema si giocheranno le possibilità di mantenere l’attuale posizione di classifica che permetterebbe al Circolo presieduto da Tato Spatari di evitare la spiacevole coda dei playout.

Il programma della quarta giornata (domenica 25 ottobre): Massa Lombarda-Ct Vela (ore 9); Vicenza-Tc Crema (ore 10).
La classifica: Massa Lombarda 7; Ct Vela 5;  Vicenza 4; Tc Crema 0.

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