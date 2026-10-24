Messina Volley in trasferta a Gela, Futura a Palermo, Ionica in casa

Seconda giornata del campionato di Serie B2 di pallavolo femminile, la vigilia per le messinesi

MESSINA – Seconda trasferta consecutiva per il Messina Volley che, nella 2ª giornata del campionato nazionale di Serie B2 femminile, farà visita alla Nuova Città di Gela. Trasferta anche per la Futura Volley Santa Teresa che sarà ospite de La Braciera JVA. Mentre esordio in casa per la New Amando Ionica Volley contro la Ciclope Bronte. Partendo dalla formazione cittadina Messina Volley al “Palalivatino” entrambe le compagini si presentano con la voglia di riscattare la sconfitta rimediata nello scorso turno, con le ragazze di Marcela Nielsen consapevoli che si troveranno di fronte la compagine del Gela diretta da coach Gialuca Aceto, fra le più accreditate al salto di categoria.

A presentare il match di domenica alle 19 è il centrale giallo-blu Rebecca La Spada: “Saremo impegnate a Gela, in una trasferta complessa per entrambe le parti in quanto proveniamo da due sconfitte per 3-0 e, di conseguenza, ognuno ha voglia di riscatto. Dal canto nostro stiamo lavorando su quello che si è sbagliato a Terrasini e tutto ciò che no si è espresso per tutto l’arco della partita. Credo che Gela sia costruita per puntare alla promozione, noi andiamo lì sapendo di poter fare bene e cercando di dare il massimo, senza nessun errore”.

Il pre partita in casa Futura Santa Teresa

Archiviato il debutto vincente, per l’Edilizia Futura Volley Santa Teresa arriva il primo confronto con una delle formazioni di riferimento del girone L di Serie B2 femminile. Sabato 24 ottobre, alle ore 18, le ragazze di Alessandro Prestipino saranno di scena al “PalaOreto” di Palermo, ospiti de La Braciera JVA, per la seconda giornata di campionato. Le due squadre si presentano all’appuntamento a punteggio pieno. La Futura ha inaugurato la stagione superando al “PalaBucalo” il Teams A2A Volley Catania in tre set (25-13, 25-23, 25-21). Identico risultato per le palermitane, vittoriose sul campo della Ciclope Volley Bronte con parziali di 17-25, 18-25 e 17-25.

Per la neopromossa santateresina, la prima trasferta coinciderà con un test di particolare interesse. La formazione palermitana dispone di un organico costruito per competere nelle zone alte della classifica, con giocatrici esperte e individualità capaci di incidere sull’andamento degli incontri. Un’avversaria che permetterà alla Futura di misurare i progressi compiuti e la propria capacità di confrontarsi con le maggiori difficoltà della categoria. Il successo contro Catania ha offerto indicazioni positive, a cominciare dall’efficacia offensiva e dall’approccio alla gara. La settimana di allenamenti è servita anche a lavorare sulla continuità di rendimento, venuta meno in alcuni passaggi dei due set conclusivi.

Alessandro Prestipino conosce alcune delle protagoniste della formazione palermitana, già affrontate nella scorsa stagione, e individua le condizioni necessarie per giocarsi la partita: “Ci siamo messi subito al lavoro per preparare al meglio questa trasferta. Affronteremo una squadra molto tosta, nella quale ritroveremo tre o quattro giocatrici già incontrate lo scorso anno nella Trinacria. A loro si aggiungono Dimitrova, che mi sembra un buon elemento, e Varaldo, una giocatrice che può fare la differenza”.