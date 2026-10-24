 Tra tradizione, "torte" e stelle: domani si chiude Forti d'Autunno

Tra tradizione, “torte” e stelle: domani si chiude Forti d’Autunno

Giuseppe Fontana

Tra tradizione, “torte” e stelle: domani si chiude Forti d’Autunno

sabato 24 Ottobre 2026 - 10:30

Un compleanno speciale per Forte Cavalli, laboratori e "stelle" a Forte Petrazza: il programma

MESSINA – Un taglio della torta speciale in mattinata. Laboratori, stelle e pianeti nel pomeriggio. Si chiuderà domani l’edizione 2026 di Forti d’Autunno, la terza dal lancio del 2024. Dopo gli appuntamenti a Forte San Jachiddu e Puntal Ferraro della scorsa settimana, toccherà a Forte Cavalli e a Forte Petrazza aprire le proprie porte alla cittadinanza. Domani, domenica 25 ottobre, appuntamenti di ogni tipo in entrambe le realtà cittadine, tra biodiversità, cultura, laboratori ed eventi speciali.

Si comincerà la mattina a Forte Cavalli. Oltre al museo storico della Fortificazione permanente dello Stretto di Messina, si potranno vivere dalle 10 alle 17 le sale museali, le mostre di artigianato locale e quelle fotografiche. Ci sarà anche un workshop su flora e macchia mediterranea. Il clou sarà alle 12, con il taglio della torta per i 136 anni di storia del Forte. Dalle 15.30 in poi, invece, partiranno le visite guidate a Forte Petrazza, dove alle 18 sarà anche assegnato il Premio Petrazza 2026. Nel mezzo tanti laboratori per bambini, workshop e l’apertura dello “stand dei pidoni”. Dalle 18.30 alle 22.30, invece, protagonista sarà l’osservatorio, con l’osservazione astronomica aperta a tutti.

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