Ct Vela Messina sconfitta a San Giorgio del Sannio nell’ultimo impegno in B1

Terza sconfitta consecutiva per la formazione femminile peloritana, seguirà una giornata di riposo in cui le tennista del capitano Visalli conosceranno il loro destino

MESSINA – Si è conclusa con una sconfitta, sui campi della capolista San Giorgio del Sannio, la regular season per il Ct Vela, impegnato nel girone 3 del campionato di Serie B1 femminile di tennis. Domenica prossima, infatti, si disputerà l’ultimo turno del torneo, ma le siciliane riposeranno. A bocce ferme, quindi, si conoscerà il destino del Ct Vela che dipenderà dall’esito degli incontri delle dirette rivali nella lotta per evitare la retrocessione, vale a dire il Plebiscito Padova, che riceverà la visita della battistrada San Giorgio del Sannio, e il Tc Baratoff che sarà ospite dello Sporting Club Montecatini. Messinesi che rischiano la retrocessione diretta (ultima posizione), ma se la situazione non dovesse cambiare Cambria e compagne si giocheranno tutto al playout.

San Giorgio del Sannio – Ct Vela 3-1

Tornando alla gara della sesta giornata, le peloritane hanno incassato la terza sconfitta stagionale contro il San Giorgio del Sannio, da ieri matematicamente primo nel girone e ufficialmente qualificato, per il secondo anno consecutivo, per la finale dei playoff per la promozione in serie A2.

La giornata era cominciata bene con il netto successo di Maria Toma su Giulia Carbonaro per 6-1, 6-2, mentre Federica Prati, in vantaggio per 5 a 2 nel primo set subiva la rimonta di Federica Sacco che infilava cinque game consecutivi, si aggiudicava il primo set e poi completava l’opera con un 6-1 nella seconda partita. I singolari si concludevano con le padrone di casa avanti per 2 a 1 grazie alla vittoria di Ylenia Zocco su Teresa Cambria. Nulla da fare, nel doppio, per Maria Toma e Teresa Cambria battute da Federica Sacco e Ylenia Zocco.

Carbonaro vs Toma 1-6, 2-6

Sacco vs Prati 7-5, 6-4

Zocco vs T. Cambria 6-1, 6-0

Sacco-Zocco vs Toma-T. Cambria 6-1, 6-3

Risultati sesta giornata. Tc Baratoff-Santa Margherita Ligure 0-4; Virtus Bologna-Plebiscito Padova 4-0; San Giorgio del Sannio-Ct Vela 3-1. Ha riposato: Sc Montecatini.

Classifica: San Giorgio del Sannio 15; Virtus Bologna 10; Sc Montecatini e Santa Margherita Ligure 8; Ct Vela 3; Tc Baratoff e Plebiscito Padova 2.

Prossimo turno (domenica 8 giugno): Sc Montecatini-Tc Baratoff; Virtus Bologna-Santa Margherita Ligure; Plebiscito Padova-San Giorgio del Sannio. Riposa: Ct Vela.

