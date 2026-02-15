Basile: “Mi sono dimesso per amore di Messina contro rinvii e ostruzionismi” VIDEO

Ieri in galleria il sindaco ha ribadito le ragioni "di una scelta coraggiosa. Voglio una maggioranza ampia in Consiglio e Città metropolitana"

Servizio video di Silvia De Domenico, testo di Marco Olivieri

MESSINA – Ieri il comizio di San Valentino in galleria ha aperto la campagna elettorale per le amministrative 2026 a Messina. A tuonare, come i vecchi tempi, Cateno De Luca contro il centrodestra. Il sindaco dimissionario e ricandidato Federico Basile ha ripercorso “le ragioni delle dimissioni. Dimissioni coraggiose. Ho bisogno di avere una maggioranza ampia e solida sia al Comune, sia alla Città metropolitana”, ha ribadito.

Il primo cittadino di Messina, polemico con la sottosegretaria Matilde Siracusano sul tema dimissioni, ha rivendicato “il lavoro svolto dal 2022 a oggi, sottolineando come la sua scelta nasca con l’obiettivo di ridare slancio a un’azione amministrativa appesantita da ostruzionismi d’aula. Abbiamo trasformato realtà frammentate in eccellenze come dimostrato, ad esempio, dalla Messina Social City, un modello che ora vogliamo esportare anche a livello metropolitano per dare stabilità ai lavoratori e sottrarli al precariato delle cooperative,” ha dichiarato Basile, sostenendo “come l’azione di governo sia stata rallentata da logiche politiche interne”.

“Gli atti vanno votati per coscienza, non per colore. Abbiamo subito rinvii infiniti su delibere fondamentali. Mi dimetto per amore della città: se fossi stato un sindaco attaccato alla poltrona, sarei rimasto fermo. Ma Messina ha bisogno di correre”, ha aggiunto. “Nel 2018 la città era al collasso, in dissesto. Oggi siamo un modello per il sistema di trasporto pubblico locale, la spazzatura non è nelle strade, i cantieri sono aperti perché è una città che cambia e cresce. Abbiamo superato la fase della conquista della normalità, ora inizia quella strategica”, ha sottolineato ancora.

Pure il prossimo Consiglio vedrà cambi di casacca e posizionamenti in base agli interessi

In realtà, ormai la scelta è fatta e tra poco sarà pure inutile ripercorrere le ragioni e i pro e contro. Ormai siamo in campagna elettorale e la decisione rimane legata a una strategia politica. Ma, al di là degli otto consiglieri che sono andati via da Sud chiama Nord (c’era una volta la maggioranza più Iva...), non è matematico che il prossimo Consiglio sia differente.

La gran parte delle persone che animeranno le liste di tutti gli schieramenti si muove solo in base al proprio interesse. Mica per adesione ideale o ideologica. Quindi i cambiamenti e le folgorazioni sulla via di Damasco saranno frequenti, pure se il monocolore di Sud chiama Nord dovesse riprendere il premio di maggioranza. E la dialettica tra chi governa e chi sta in Consiglio, a prescindere dai cambi di casacca, con tutti i suoi vantaggi e svantaggi, fa parte dei meccanismi democratici. Né questo Consiglio si è messo in evidenza per particolari conflittualità, anzi, con la Giunta Basile.

Inoltre, chiaramente il sindaco glissa sui “problemi interni” e si concentra su quelli esterni. E punta il dito contro i consiglieri degli altri schieramenti. Ma ormai questo discorso è superato. Bentornata campagna elettorale.

