 Cultura, turismo e giovani: l'idea di un festival per la primavera 2026

Cultura, turismo e giovani: l’idea di un festival per la primavera 2026

Giuseppe Fontana

Cultura, turismo e giovani: l’idea di un festival per la primavera 2026

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 12:40

Giovani e cultura al centro della commissione di Mortelliti. Gli assessori Cannata e Caruso hanno fatto il punto sulle iniziative

MESSINA – Dal turismo ai Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), dagli eventi come il Recruiting Day alle tante iniziative messe in campo in questi anni. Gli assessori alle Politiche Giovanili e alla Cultura, rispettivamente Liana Cannata ed Enzo Caruso, sono stati ospiti della quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti. In aula hanno fatto un punto generale sull’attività di questi anni, tra prospettive future e possibili nuovi eventi.

I giovani “protagonisti e al centro dei progetti”

Giovani che devono “essere protagonisti di questi progetti”, ha spiegato Cannata. L’assessora ha focalizzato l’attenzione su come la sinergia tra i vari assessorati sia in grado di far nascere progetti in diversi ambiti. Non a caso sono stati citati il turismo, attraverso i Pcto, ma anche il mondo della cultura, che abbraccia molti settori. E su cui Messina vuole continuare a crescere. Testimone lo sono, hanno spiegato gli assessori, i progetti dedicati ai giovani artisti, ma anche le iniziative culturali in aumento e quella Casa-Museo di Antonello da Messina con cui si vuole restituire un’identità precisa ai cittadini e alla città.

Un Festival della Cultura per i giovani

Tra le proposte, invece, c’è stata quella presentata dal presidente Mortelliti attraverso una mozione d’indirizzo messa a verbale e che riguarda la “Notte della Cultura”. Un “festival” lo ha definito Caruso, su cui l’amministrazione “sta ragionando da tempo. Perché vorremmo istituire un festival della Cultura che possa richiamare giovani da tutta la provincia e speriamo che la prossima primavera sia quella giusta per la prima edizione”. L’obiettivo, quindi, sarebbe la primavera 2026.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Messina celebra il cinema d’autore: dal 24 al 26 ottobre il Festival dei Circoli del Cinema al Lux
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED