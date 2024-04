Cuperlo: “Il ponte un progetto sbagliato” VIDEO

Incontro a Messina con il parlamentare del Partito democratico sul tema del Mediterraneo e delle nuove politiche per la Sicilia e il sud

MESSINA – Gianni Cuperlo torna a Messina. Al centro dell’incontro, alla Feltrinelli Point, su iniziativa della sua associazione, “Promessa democratica”, il tema “Per un’Europa del Mediterraneo. Opportunità, sfide, nuove politiche per l’Italia, la Sicilia e Messina”. Il deputato del Partito democratico ribadisce, prima del confronto, il suo “no” al ponte sullo Stretto: “Poche settimane fa la segretaria Elly Schlein ha animato un confronto, nel luogo simbolo della costruzione, con centinaia di cittadini. Si tratta di un progetto sbagliato, nel momento in cui la Sicilia e il Mezzogiorno hanno bisogno d’affrontare altre priorità. La carenza d’infrastrutture di base e i beni e servizi essenziali, come la sanità pubblica, dovrebbero essere in testa nella gerarchia delle necessità. Io credo che l’operazione ponte non avrà nessuno sviluppo”.

“Il Pd può cambiare in meglio e la segretaria Schlein va sostenuta”

Il parlamentare del Pd, e intellettuale attento all’evoluzione di una sinistra da rilanciare sul piano delle idee, ha sottolineato il ruolo centrale del Mediterraneo, che però “è anche un cimitero a cielo aperto con vittime i migranti. Ed è una responsabilità che l’Europa deve assumersi”. L’esponente del Partito democratico si è anche detto convinto, rispondendo alle domande di Tempostretto, che il suo partito possa cambiare in meglio, “sostenendo l’azione della segretaria Schlein. Serve un profondo rinnovamento”.

Per Cuperlo un altro Pd è possibile e, nella sua introduzione, Lucia Tarro Celi, componente del Coordinamento provinciale del Partito democratico, ha messo in rilievo “l’esigenza che la sinistra si opponga con più efficacia, costruendo una vera alternativa culturale, al disastro del governo Meloni”.

