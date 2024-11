Da Campagna a Grillo, un Cda di Atm nuovo ma non stravolto

Due i consiglieri new entry, ma esponenti di lungo corso, e la presidenza garantisce la continuità

MESSINA – Due i consiglieri new entry, ma esponenti di lungo corso, e la presidenza garantisce la continuità. In sintesi questa è la nuova, e un poco “antica”, Atm, presentata ieri dal sindaco Federico Basile. E con foto con il vicesindaco e assessore competente Salvatore Mondello. Carla Grillo è la nuova presidente di Atm spa. Lo stesso Cateno De Luca, il 3 novembre scorso, con il “patto degli spaghetti” aveva incoronato Grillo come nuova presidente.

L’ex componente del Cda, come già preannunciato da tempo, guida ora l’azienda trasporti dopo Pippo Campagna, nel frattempo diventato direttore generale della città metropolitana. Con il decreto sindacale 54 dell’11 novembre, è stato ufficializzato il Consiglio d’amministrazione.

Due veterani di lungo corso nel Cda di Atm, non c’è più Salvatore Ingegneri

Al fianco della presidente Carla Grillo ci saranno i due componenti Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone. Attesa per il destino delle altre partecipate dopo “l’azzeramento” con le dimissioni in blocco chieste da Cateno De Luca e Federico Basile per il rimpasto politico delle ultime settimane del 2024.

Giovanni Carbone è stato tre volte consigliere del Terzo quartiere. Ambito di riferimento il centrodestra e proviene da Forza Italia, dov’era candidato alle ultime elezioni, e in precedenza eletto in Ora Messina, prima d’avvicinarsi a Sud chiama Nord.

Nicolò Cannavò ha l’esperienza di revisore dei conti di Arisme, Messina Servizi e la stessa Atm. Anche lui, quindi, è un veterano di lungo corso: Carbone nella politica; Cannavò nel mondo delle partecipate.

Non c’è più nel Cda Salvatore Ingegneri, classe 1991, ingegnere civile e dottore di ricerca.

