Rione Taormina, bambino scende dal letto e sprofonda il pavimento VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 24 Febbraio 2026 - 09:10

Nessuna grave conseguenza per il piccolo ma tanta paura per la famiglia che abita nella baracca a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un bambino si sveglia, scende dal letto e appena appoggia i piedi a terra il pavimento sprofonda. E’ successo in una delle baracche di via Aulo Persio Flacco, nel Rione Taormina. Nessuna grave conseguenza per il piccolo ma tanta paura per la famiglia che abita nella baracca.

baracca via Taormina

“Ora temo che topi e blatte entrino in casa da quel buco”

“Viviamo in una condizione di degrado estrema”, racconta la signora Nancy, mamma del bimbo. “Ora temo che da quel buco entrino in casa topi o blatte”. Un altro problema che si aggiunge all’umidità sulle pareti e alla muffa sul soffitto. Per non parlare delle infiltrazioni e dei vetri rotti dal maltempo delle scorse settimane. Nella stessa via, infatti, pezzi di guaine e tegole si erano staccati da alcune baracche disabitate volando sulla strada.

baracca rione Taormina

7 famiglie in attesa del risanamento

Gli abitanti delle baracche rimaste in piedi attendono i tempi del risanamento. Le loro case sono state censite da Arisme ma non sanno ancora fra quanto tempo potranno avere l’assegnazione di un nuovo alloggio.

Nei prossimi giorni le ruspe torneranno in azione proprio nel Rione Taormina per completare le demolizioni delle baracche di via Quinto Ennio. Entro il 25 febbraio, infatti, le ultime tre famiglie rimaste dovrebbero trasferirsi nelle nuove case.

