Da In Beach a In Punta Fest: la notte di San Lorenzo ai piedi del pilone

Il collettivo ha organizzato un nuovo "festival", stavolta a Torre Faro dalle 18.30 alle 3.00

MESSINA – Dopo il successo di In Beach Fest, torna il collettivo “In Fest” con un nuovo appuntamento. Stavolta il festival si sposterà al pilone per la notte più iconica dell’estate: quella di San Lorenzo. L’appuntamento è alle 18.30 nella spiaggia della Punta beach club, dalle 18.30 alle 3 di notte. Ci saranno musica ma soprattutto arte, sociale e benessere.

Come accaduto nel precedente appuntamento, infatti, i ragazzi di In Fest vogliono far “festa” insieme, all’insegna della socializzazione e dello sport, con mostre e live painting, yoga e pilates, tutto in riva al mare, aspettando le stelle cadenti.