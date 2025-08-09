 Da In Beach a In Punta Fest: la notte di San Lorenzo ai piedi del pilone

Da In Beach a In Punta Fest: la notte di San Lorenzo ai piedi del pilone

Redazione

10 Agosto - 11 Agosto 2025

Da In Beach a In Punta Fest: la notte di San Lorenzo ai piedi del pilone

sabato 09 Agosto 2025 - 07:02

Il collettivo ha organizzato un nuovo "festival", stavolta a Torre Faro dalle 18.30 alle 3.00

MESSINA – Dopo il successo di In Beach Fest, torna il collettivo “In Fest” con un nuovo appuntamento. Stavolta il festival si sposterà al pilone per la notte più iconica dell’estate: quella di San Lorenzo. L’appuntamento è alle 18.30 nella spiaggia della Punta beach club, dalle 18.30 alle 3 di notte. Ci saranno musica ma soprattutto arte, sociale e benessere.

Come accaduto nel precedente appuntamento, infatti, i ragazzi di In Fest vogliono far “festa” insieme, all’insegna della socializzazione e dello sport, con mostre e live painting, yoga e pilates, tutto in riva al mare, aspettando le stelle cadenti.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Tempo Stretto, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il ponte tra rischio penali, certezze a destra e incubi a sinistra
Bonus parrucche per le donne siciliane: come ottenerlo
Ponte sullo Stretto, il pedaggio costerà “tra i 4 e i 7 euro”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED