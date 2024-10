Da lunedì prossimo quattro nuove gru nel Porto di Gioia Tauro

Le nuove gru di banchina saranno in grado di servire agevolmente le grandi navi oceaniche anche da 25 mila teus

GIOIA TAURO – Arriveranno lunedì prossimo, 7 ottobre, le nuove quattro gru di banchina che irrobustiranno ancor di più le infrastrutture del terminal container di Mct al porto di Gioia Tauro. Un nuovo investimento importante per il gruppo Tlt – Msc che continua a mantenere gli impegni assunti quando, nella primavera del 2019, garantì il rinnovo di quasi tutto l’equipment del terminal container più grande d’Italia. Altre due nuove gru di banchina, identiche, verranno poi consegnate verso la fine di ottobre. A partire dal mese di novembre, dunque, Mct Spa conterà su ben 25 gru di banchina, oltre alle 3 gru mobili (Mhc). La capacità installata aumenterà sensibilmente grazie anche al nuovo equipment. Ciò, unitamente a tutti gli altri investimenti fatti sia per l’acquisto di nuovi mezzi gommati, recentemente arrivati, nonché per il miglioramento dei piazzali che sta realizzando, consentirà al terminal di affrontare positivamente le sfide dei prossimi anni. Le nuove gru di banchina saranno in grado di servire agevolmente le grandi navi oceaniche anche da 25 mila teus ed avranno un peso di 1.800 tonnellate, una distanza delle carrelliere (spread binari) di 30 metri, un’altezza di sollevamento sotto spreader di 54 metri, una corsa totale di sollevamento di 75 metri ed un’altezza complessiva di 95 metri e ben 141 metri con il braccio alzato.