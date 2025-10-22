 Da Messina al Tg1: Giovanna Cucè ospite dell'Officina del Sole

Giuseppe Fontana

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 19:00

La cronista e autrice racconterà la sua esperienza sabato 25 ottobre alle 19

MESSINA – Giovanna Cucè, giornalista messinese del Tg1, sarà ospite dell’Officina del Sole. L’appuntamento in via Giacomo Venezian 15 è fissato per sabato 25 ottobre alle ore 19. La cronista, voce attenta e appassionata del panorama nazionale, è nata a Messina nel 1982 e per anni ha lavorato in città prima dell’arrivo in Rai.

Ma Cucè è anche l’autrice del libro d’inchiesta “Io sono Rita” (Marotta&Cafiero 2022), scritto insieme a Nadia Furnari e Graziella Proto. Nelle pagine del libro la storia di Rita Atria, testimone di giustizia. Nel 2024 Cucè ha anche pubblicato il romanzo “Il fazzoletto di Lenin” (All Around). Inoltre cura il progetto teatrale “La storia nella Storia”, portato in scena a Roma con il collettivo Binario 30.

