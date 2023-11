Da Roma e da Messina "un corteo per Giulia e le altre donne vittime della violenza" - Tempostretto

Le manifestazioni di "Non una di meno" in occasione della Giornata internazionale: "Iniziative rumorose per non rimanere più in silenzio"

MESSINA – Da Roma, con oltre 500mila persone, a Messina un corteo per gridare “no” alla violenza sulle donne. No al patriarcato e a tutto ciò che contribuisce ad alimentare violenze e ingiustizia. Un corteo, dal largo pedonale sino al gran finale di piazza Unione europea nel segno della partecipazione, non limitata dal maltempo.

Sottolinea Chiara Sibillo Caputo, una donna che ha partecipato al corteo, rumoroso per “non rimanere più in silenzio”: “Anch’io sono scesa in piazza. Impossibile restare a guardare, impossibile restare in silenzio. Arrabbiata come non mai, insieme a migliaia di altre persone, anch’io ho urlato la vergogna, lo sdegno, l’estraneità rispetto a una società patriarcale e maschilista, in cui è ormai impossibile riconoscersi. Siamo stanche. Siamo disgustate. E per questo oggi abbiamo fatto un casino di rumore, abbiamo sfidato la pioggia, il vento dello Stretto, la grandine e la stanchezza. Per Giulia Cecchettin, per le altre 106, per ogni sorella a cui è stata chiusa la bocca e a cui sono state tarpate le ali”.

Non-una-di-meno-a-messina

Video e foto dalla pagina Fb “Non una di meno” di Reggio Calabria. La foto in evidenza è di una militante, Chiara Sibillo Caputo, dalla sua pagina Facebook.

Articoli correlati