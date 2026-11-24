Uil Messina e Unime presentano il report con i dati riguardanti la provincia di Messina. Tripodi: "Una fotografia impietosa"

MESSINA – Crisi o prospettive di sviluppo? È questa la domanda che si è posta la Uil per il futuro (ma anche per il presente) della città di Messina. Una domanda a cui il sindacato ha cercato di rispondere insieme all’Unime, con lo studio dal titolo “Lavoro e imprese: nella provincia di Messina”, effettuato dal Cerba del Dipartimento di Economia dell’Ateneo. Al tavolo, insieme a Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e alla rettrice Giovanna Spatari, anche il professor Gustavo Barresi, direttore del Dipartimento di Economia e il professor Antonio del Pozzo, che ha redatto il report insieme a Giulia Cattafi, Giulia Favetti e Federica Tonnarello. All’incontro, moderato dalla giornalista Francesca Stornante, anche Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil Nazionale e Commissario Uil Sicilia.

Tripodi: “Il report una fotografia impietosa”

Quindi qual è la situazione in città? Tripodi ai microfoni dei giornalisti ha spiegato che “questo report è una fotografia impietosa, drammatica. Certifica ciò che la Uil dice da lungo tempo, nonostante ci sia ancora qualcuno che nega l’evidenza. Il territorio è in crisi, ci sono poche aziende e c’è un calo dell’occupazione importante. Emerge anche la presenza di un lavoro nero impressionante, che si lega quindi alle garanzie delle tutele dei lavoratori e alla sicurezza. Serve una terapia d’urto, investimenti e scelte strategiche per invertire il trend. Sono dati drammatici. C’è un’importante desertificazione, un calo demografico enorme dovuto alla fuga de giovani. La fotografia è brutta e complicata, ma non dobbiamo rassegnarci”.

Cosa si può fare? “Auspichiamo scelte politiche che diano un senso della volontà di dare una nuova prospettiva, che ha solo un nome: lavoro. Gli interventi prioritari passano dal riconoscimento dell’occupazione come attività principe per il territorio. Le scelte vanno fatte in questa direzione. C’è solo un dato positivo, per quanto minimo, che riguarda l’attenzione alle start up, che spesso significano giovani e idee. Dobbiamo dar loro modo di accedere più facilmente al credito. Basta pannicelli caldi, vogliamo scelte che diano nuove prospettive all’Isola e al Mezzogiorno”.

Ronzuli: “Il lavoro torni al centro”

Ronzulli ha poi aggiunto: “La strada è quella che la Uil chiede alle forze politiche regionali da tempo. Bisogna rimettere il lavoro al centro, creando le condizioni insieme per costruire progetti in grado di dare sviluppo. Ciò che manca è una politica industriale. Ma mancano anche politiche energetiche, sociali, che guardino con attenzione al reale. Servono infrastrutture per far venire qui le imprese a investire. Possiamo dare il nostro contributo come Uil, ma servono condizioni in grado di non far disperdere le risorse. Formazione, progetti di crescita, infrastrutture, ferrovie e strade: questo territorio merita dignità”.

Il futuro “è l’intelligenza artificiale”

Parlando del report, Del Pozzo ha spiegato che l’idea “è nata dalla possibilità di esaminare i dati delle provincie italiane. Spingiamo sempre gli studenti a studiare queste banche dati, che ci permettono di fare sintesi sui settori in cui si crea più fatturato o occupazione, o su quelli che sono più in crisi. Dai bilanci si può passare poi agli approfondimenti. Purtroppo le realtà economiche locali viaggiano su livelli contenuti”. Per il professore Del Pozzo il futuro è l’intelligenza artificiale: “La situazione attuale è questa quindi bisogna indirizzare gli investimenti su queste nuove tecnologie e sulla formazione”.