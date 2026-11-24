I gestori storici raccontano l'amarezza dopo 35 anni

Il dipartimento Attività commerciali del Comune ha disposto la sospensione della vendita di alimenti e bevande al ristorante “Il Picchio” di Galati Marina dopo gli accertamenti su irregolarità edilizie e urbanistiche legate all’immobile. Il procedimento era stato avviato un mese fa, la società che gestisce il locale ha replicato tramite il proprio legale, ma secondo gli uffici comunali le irregolarità sono rimaste e l’atto è diventato immediatamente esecutivo.

Nel provvedimento si legge che la somministrazione dovrà restare ferma finché non verranno sistemati gli aspetti legati all’immobile: “L’attività di somministrazione di alimenti e di bevande dev’essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici”. Il testo aggiunge inoltre: “L’attività di somministrazione di alimenti e di bevande potrà essere ripresa dopo l’avvenuta regolarizzazione e/o conformazione dell’immobile, debitamente comunicata dal competente dipartimento Servizi territoriali ed urbanistici”.

Il post dei gestori dopo 35 anni di attività

Dopo il provvedimento, i gestori Nino Nicosia e Grazia Cucinotta hanno affidato a un post il bilancio di 35 anni di lavoro e la reazione allo stop improvviso, rivolgendo un auspicio alla proprietà dell’immobile: “Trentacinque anni sono una vita. E noi siamo grati di averli trascorsi insieme a voi. Nel nostro locale abbiamo visto crescere persone, nascere amori, arrivare figli e formarsi famiglie. Abbiamo condiviso sorrisi, serate, ricorrenze e momenti che ci porteremo sempre dentro. Ci avete fatto conoscere tutta la bellezza che c’è nel tenere aperta un’attività per così tanti anni”.

Nel messaggio i due gestori hanno spiegato come immaginavano un eventuale saluto e che cosa ha significato fermarsi all’improvviso: “Non sappiamo quanto ancora avremmo continuato. Ma quando immaginavamo il momento di salutarvi, pensavamo a un ultimo colpo di coda, a una grande festa. Una serata per ritrovarci tutti e ringraziarvi come si deve, clienti, amici e anche nemici, perché in trentacinque anni ognuno, a modo suo, ha fatto parte della nostra storia. Doverci fermare così, all’improvviso, per una situazione di cui siamo venuti a conoscenza soltanto durante i controlli, ci lascia amareggiati. Ci sentiamo feriti e facciamo fatica ad accettare di abbassare la serranda senza aver potuto darvi un degno saluto”.

In chiusura, i gestori hanno espresso la speranza di poter riaprire se la proprietà interverrà sulle criticità riscontrate: “Ci auguriamo che la proprietà faccia quanto necessario per superare questa situazione. Noi speriamo ancora di potervi accogliere, guardarvi negli occhi e brindare insieme a tutto quello che abbiamo vissuto”.