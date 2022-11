Messina. Dalla cantina sale odore di marijuana... agenti arrestano pusher - Tempostretto

Ha 22 anni il giovane che nascondeva in un box di via San Jachiddu 600 grammi di marijuana.

MESSINA – E’ stato il forte odore di marijuana che si sentiva fino in strada a portare gli agenti delle Volanti a casa di un ventiduenne, arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. In cantina nascondeva ben 6 etti di “marja”, gran parte già essiccata e pronta per lo smercio.

Il libro mastro dei clienti

Insieme a due bilancini di precisione, nell’abitazione del giovane i poliziotti hanno anche trovato una “agenda” con i nomi dei clienti, ovvero due block notes fitti di appunti relativi all’attività di spaccio.

Tutto è stato sequestrato e il ragazzo è andato ai domiciliari. E’ poi comparso davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento e gli ha concesso la libertà, con l’obbligo di firma.

La cantina “stupefacente”

Il blitz è scattato proprio stamani. Gli agenti hanno piantonato il box sospetto, in un condominio di via San Jachiddu, poi sono entrati in azione con la perquisizione, rinvenendo all’interno diversi sacchetti con la marijuana e i bilancini di precisione, generalmente adoperati per confezionare le dosi da vendere.