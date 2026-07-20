Danilo Faso a sedici anni è campione europeo Under 19 di tennistavolo

Il palermitano cresciuto nella Top Spin Messina di cui ha vestito la maglia nella scorsa stagione si laurea campione continentale a Gondomar in Portogallo

Ai Campionati Europei Giovanili di Gondomar, in Portogallo, il 15enne Danilo Faso, testa di serie n. 26, ha completato la sua corsa trionfale nel tabellone del singolare Under 19, conquistando un titolo che il tennistavolo italiano non aveva mai vinto. In finale, guidato in panchina dal tecnico Antonino Amato anche lui tesserato nella passata stagione con la Top Spin Messina, ha battuto in rimonta per 4-2 (10-12, 9-11, 11-9, 11-4, 11-8, 11-5) il 18enne francese Nathan Pilard, n. 13 del seeding, e, dunque, a un anno dalla medaglia d’oro Under 15 ha ottenuto quella nel settore d’età maggiore.

Il cammino di Faso nell’europeo U19

L’azzurro ha recuperato da 2-4 a 4-4 e da 6-8 a 8-8, sul 9-10 ha annullato il set-point e al secondo (10-11) non è riuscito a ripetersi. Nel secondo parziale il transalpino è partito sul 4-1 e si è spinto sul 6-2. Dall’8-6 si è visto dimezzare il vantaggio (8-6) ed è salito a quattro palle set (10-6). All’ultima è stato efficace. Nella stessa situazione della semifinale, indietro di due set, Faso ha provato a invertire la tendenza (4-2), ma ha subìto un break di 4-0 (4-6). Ha pareggiato (6-6), è tornato a inseguire (6-8) e, con quattro punti consecutivi a referto, si è procurato due opportunità per riaprire la sfida (10-8), chiudendo alla seconda.

Al rientro al tavolo il palermitano è scattato sul 3-0 e dal 3-2 ha riallungato sul 6-2. Dal 7-4 è andato fino in fondo e ha siglato il 2-2 nel computo dei set. Nella quinta frazione Faso dal 3-1 è stato appaiato (3-3) ed è ripartito (7-3). È stato riavvicinato (7-6) e si è issato a tre set-point (10-7), concretizzando il secondo. Dopo il cambio di campo il siciliano dall’1-2 si è aggiudicato sette scambi di fila (8-2). Dal 9-3 ne ha ceduti due (9-5) e si è assicurato cinque match-point (10-5). Al primo si è sdraiato lungo per terra, in preda all’esultanza.