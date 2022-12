Danni maltempo. Il presidente Schifani s’impegna per aiutare Milazzo

Colloquio telefonico tra il sindaco di Milazzo e il presidente della regione, Renato Schifani, per discutere dei danni causati dal maltempo

MILAZZO – Si avvia una prima interlocuzione con il governo regionale, in merito ai danni causati dal forte maltempo dello scorso sabato nella città del Capo. Questa mattina il sindaco Pippo Midili a colloquio telefonico con il presidente della regione Renato Schifani.

«Ringrazio il presidente Schifani per la telefonata –ha dichiarato Midili– un gesto di grande sensibilità soprattutto nei confronti della collettività che è stata messa a dura prova in queste giornate. La vicinanza del governo regionale è molto importante anche per l’Amministrazione e siamo pronti ad avviare le giuste interlocuzioni per ottenere quanto necessario per la nostra comunità».

Il presidente della regione ha manifestato la propria vicinanza ai cittadini colpiti dal maltempo, annunciando il massimo impegno per trovare soluzioni e fornire aiuti. Nel milazzese sono stati diversi i danni registrati: dai locali sommersi dall’acqua alle vetture gravemente danneggiate e rese inutilizzabili. La prossima settimana Midili si recherà a Palermo per incontrare di persona il presidente Schifani e fare il punto della situazione.

