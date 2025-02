Danza sportiva, Diletta Lo Monaco campionessa italiana nella combinata latin style

La ballerina di S. Alessio ha centrato il risultato più importante della stagione

Oro al campionato italiano assoluto 2025 Fidesm. È Diletta Lo Monaco la nuova campionessa italiana assoluta 2025 nella combinata latin style 22/30. Nella Play hall di Riccione, la ballerina di San’Alessio Siculo ha vinto la gara italiana più importante della stagione per gli atleti di danza sportiva.



Tanti sono gli attestati di stima che Diletta sta ricevendo in queste ore da sostenitori e simpatizzanti che seguono le sue imprese sportive. Subito dopo il raggiungimento di questo ulteriore prestigioso traguardo, la ballerina jonica, ancora emozionata, ha voluto ringraziare i suoi insegnanti Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino della scuola di ballo Special Stars Dancing, senza i quali “tutto ciò non sarebbe stato possibile”. Il suo “grazie” è andato anche ai tanti sostenitori che negli anni non le hanno mai fatto mancare il loro sostegno e ai suoi allievi e alle famiglie della Diletta Dance Academy di S. Teresa di Riva, di cui è titolare ed istruttrice.

“Adesso – ha dichiarato la ventunenne campionessa – si torna a studiare verso nuovi obiettivi personali, con l’intento di migliorarsi e perché no di creare e formare nuovi allievi che possano raggiungere e superare i miei successi”.