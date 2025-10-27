Davis: “Una delle giornate più emozionanti della mia vita”

Il presidente del Messina e il socio Pagniello commentano il successo sul Castrumfavara. In settimana il nuovo organigramma societario e si pensa al mercato

MESSINA – Il presidente Justin Davis si è sicuramente tanto divertito ieri allo stadio. Durante il match muoveva la testa a tempo durante i cori e partecipava, gli consiglieremmo quasi per una delle prossime partite di viverla direttamente in Curva Sud. L’italo australiano nella serata di domenica ha affidato ai social questo messaggio: “Oggi è una delle giornate più emozionanti della mia vita. Una gioia immensa che porterò nel cuore a lungo, grazie a un pubblico fantastico e un’atmosfera meravigliosa. Complimenti al pubblico messinese e complimenti a questa squadra che ha dato tutto il cuore in campo. La nostra testa è già proiettata al futuro: questa settimana completeremo la struttura aziendale con il nuovo organigramma”.

Il presidente quindi annuncia che il lavoro proseguirà fuori dal campo questa settimana con la definizione di un nuovo organigramma in modo che l’attività possa continuare anche con i nuovi proprietaria a distanza. Prima di ciò però, come conferma anche il direttore generale e vice presidente Morris Pagniello si deve pensare anche al campo ed è atteso un vertice con il direttore sportivo Giovanni Martello, fin qui il mercato del Messina era bloccato dall’amministrazione giudiziaria, ora si potrà spendere ma vanno scelti i nuovi profili con cura: “Grande partita e grande pubblico – così Pagniello – Ora dobbiamo rafforzare la rosa: martedì incontrerò il direttore Martello per pianificare interventi immediati sul mercato. Il nostro obiettivo è chiaro: raggiungere quanto prima la zona salvezza”.