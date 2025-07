La droga dei boss di Barcellona tutte le condanne invocate al processo Spice Express

Il traffico internazionale di spice e cocaina che si muoveva tra la Spagna e il Marocco svelato con i 112 arresti del giugno 2024

Messina – E’ il giorno dell’accusa al processo Spice Express, nato dall’inchiesta della Dda di Messina che ha svelato i traffici internazionali di droga in mano agli Iannello.

Il pubblico ministero Roberto Conte ha chiesto le condanne di tutti gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. E per alcuni di loro sono condanne severe, se si considera che si tratta di pene “scontate” per la scelta del rito alternativo.

Le richieste di condanna

Ecco quanto rischiano i presunti pusher e complici nel traffico internazionale di droga: 9 anni e 8 mesi per Marco Chiavi, 14 anni per Luigi De Gaetano, 6 anni e mesi per Caterina Floramo, 6 anni e 8 mesi per Emanuele Nastasi “l’americano”, 15 anni per Mariano Foti, 8 anni e 4 mesi per Giuseppe Alosi, 13 anni per Giacomo Oneto, 10 anni per Alexei Rozanov, 6 anni e mezzo per Ambra Cambria, 10 anni per Filippo Genovese, 4 anni per Alessia Fugazzotto, 15 anni per Giuseppe Maiori, 16 anni e 4 mesi per Giovanni Sofia, 6 anni e 8 mesi Alessandro Abbas, 6 anni Gabriele Abbas, 8 anni e 8 mesi per Stefania Antonuccio, 7 anni e 8 mesi per Domenico Cambria, 8 ani per Giuseppe Maiorana detto “Plin”, un anno e mezzo per Salvatore Biscari, 8 mesi per Bartolo Costantino.

Una parentesi del processo è dedicata alle presunte minacce nei confronti dell’avvocato Diego Lanza, penalista impegnato nel procedimento. Il legale ha depositato al giudice l’esposto, presentato sia agli inquirenti che al Guardasigilli, nei confronti di due collaboratori di giustizia che, a margine della scorsa udienza, avrebbero mandato messaggi considerati minacciosi dal legale.

L’avvocato minacciato dai pentiti

Il legale ha anche chiesto di acquisire agli atti la sentenza del Tribunale di Barcellona decisa per Giampiero Munafò, coinvolto nella stessa operazione e condannato a 2 anni. Per lui la richiesta dell’Accusa era stata più severa, 8 anni e 8 mesi di condanna, ma il Tribunale ha stabilito che si trattava di spaccio di lieve entità e lo ha deciso una pena minore.

Il giudice per l’udienza preliminare Salvatore Pugliese ha aggiornato il processo al prossimo 11 e 19 settembre settembre per sentire il nutrito collegio difensivo, composto dagli avvocati Filippo Barbera, Angela Martelli, Diego Lanza, Gaetano Pino, Fabio Catania, Fabrizio Di Maria, Nino Aloisio, Giuseppe Ciminata, Massimo Marchese.

Dai 112 arresti al processo per la droga in mano allo Scozzese

Il processo Spice Express è uno dei tronconi della operazione antimafia con 112 arresti del giugno 2024. Oltre agli accertamenti dei Carabinieri, contro gli inquirenti ci sono anche le rivelazioni del nuovo pentito, Salvatore Iannello. E’ stato lui a confermare che il giro di droga si ramificava sino in Spagna e in Marocco e che avere l’ultima parola era lo Scozzese, ovvero il pregiudicato barcellonese Filippo Genovese.

Allarme spice nel messinese

Agli atti anche le dichiarazioni dei fratelli Abbas, tra i principali referenti dello spaccio di droga nella zona tirrenica, anche loro pentiti. Tra gli stupefacenti importati e poi spacciati anche a giovanissimi tra Messina e la tirrenica c’era anche la spice, un potente e pericoloso allucinogeno.