De Gregori festeggia a Taormina 50 anni di Rimmel

mercoledì 10 Settembre 2025 - 14:29

Appuntamento stasera al teatro antico. Un viaggio tra l'album del 1975, classici d'autore e canzoni meno note

TAORMINA – “E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure”. Di sicuro rimane, nella storia della canzone d’autore, un album come “Rimmel” che ha appena compiuto 50 anni. Era il 1975 e, per festeggiare l’anniversario, Francesco De Gregori canta tutte e nove le canzoni dell’album nella nuova tournée. L’appuntamento è stasera, alle 21.30, al teatro antico di Taormina.

Nel frattempo, all’ultima Mostra del cinema di Venezia, è stato presentato in anteprima “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini, nelle sale dall’11 al 17 settembre. E il tour “Rimmel 2025” approderà anche al teatro Metropolitan di Catania il 21 novembre.

Da “Pablo” a “La donna cannone” spazio ai classici di De Gregori

Ma intanto occhi puntati sul teatro antico. L’artista inizierà con la meno conosciuta “Mannaggia alla musica”, scritta per Ron, per poi alternare pezzi meno noti, se non si è “de gregoriani” di stretta osservanza, e classici come “Pezzi di vetro”, “Rimmel”, “Pablo”, “Generale”, “La donna cannone”, “La storia”, “La valigia dell’attore” e “Sempre e per sempre”. Gran finale a suon di valzer, con invito al pubblico a ballare, sulle note di “Buonanotte fiorellino”.

Da “Cercando un altro Egitto” a “Il vestito del violinista”, non mancheranno le canzoni meno conosciute

Tra le perle meno battute, nel suo repertorio, ma più volte suonate dal vivo, “Cercando un altro Egitto”, “Caterina”, “Caldo e scuro”, “Via della Povertà” (da “Desolation Row” dell’amato Bob Dylan), “Atlantide”, “Compagni di viaggio”, “Falso movimento” e “Il vestito del violinista”. E, dall’album che si sta celebrando”, pezzi come “Le storie di ieri”, “Quattro cani”, “Il signor Hood” e “Piccola mela”.

A comporre il gruppo musicale il “capobanda” Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco.

La possibile scaletta

  1. Mannaggia alla musica
  2. Cercando un altro Egitto
  3. Caterina
  4. Caldo e scuro
  5. Atlantide
  6. Bufalo Bill
  7. Via della povertà
  8. Rimmel
  9. Il signor Hood
  10. Quattro cani
  11. Pezzi di vetro
  12. Piano Bar
  13. Piccola mela
  14. Le storie di ieri
  15. Pablo
  16. Adelante! Adelante!
  17. Generale
  18. Falso movimento
  19. Compagni di viaggio
  20. Il vestito del violinista
  21. La storia
  22. La valigia dell’attore
  23. La donna cannone
  24. Sempre e per sempre
  25. Buonanotte Fiorellino

Foto di Daniele Barraco

