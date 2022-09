De Luca: "Exit poll farlocchi, determinante il voto disgiunto" - Tempostretto

Secondo il candidato presidente è ancora tutto in ballo

“Anche gli exit poll per le elezioni regionali siciliane sono farlocchi”. Così Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, in una lunga diretta Facebook, contesta i dati dei sondaggi esterni, che danno Renato Schifani in vantaggio di ben tredici punti.

Secondo De Luca, però, lo scarto riguarderebbe i voti di lista, non quelli per i candidati presidenti. “Il voto disgiunto potrebbe essere determinante – dice – con una forbice tra il 10 e il 15 %, io sono l’unico in grado di prendere più voti delle liste”.

L’ex sindaco di Messina, poi, esulta per i voti nazionali. Alla Camera la lista “De Luca sindaco d’Italia” ha ottenuto lo 0.74 %, percentuale superiore anche a quella di “Impegno Civico” di Luigi Di Maio, che si è fermata allo 0.60 %.