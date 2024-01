De Luca insiste: “Con Pd e Cinquestelle per un progetto di governo della Sicilia”

Il leader di Sud chiama Nord: "Le destre stanno ammazzando la Sicilia e l'Italia. Noi di Sud chiama Nord siamo per un'alternativa"

La conferenza stampa delle polemiche. Quella che ha prospettato un possibile patto politico tra Partito democratico e Sud chiama Nord di Cateno De Luca, in Sicilia, secondo la visione del capogruppo Pd all’Ars Michele Catanzaro. Da qui la nota del Coordinamento provinciale dei Democratici a Messina: “De Luca è incompatibile con il Pd“. E il leader siciliano e sindaco di Taormina che ne pensa? “Al di là di una visione alternativa a queste destre, la conferenza stampa rientra in una prospettiva: da semplice attività all’interno del Parlamento siciliano può diventare un progetto. Progetto ribadito dal gruppo parlamentare del Pd, che ovviamente ringrazio per l’onestà intellettuale. Il Pd ha dato atto dell’apporto parlamentare del gruppo Sud chiama Nord”, afferma durante la sua consueta diretta.

Insomma, De Luca insiste sull’idea di un progetto con Pd e M5S alternativo al centrodestra in ambito regionale. “Non ci interessa la coalizione dei contro. Dobbiamo avere la capacità di elaborare un progetto di governo, che deve acquisire credibilità. La mia eventuale candidatura alla presidenza della Regione viene dopo. Le ammucchiate contro non ci interessano. L’importante è il progetto e vedremo chi ci starà oltre i cosiddetti steccati ideologici. Le destre stanno ammazzando la Sicilia e il sistema Italia. Abbiamo il dovere di fare qualcosa e abbiamo dimostrato che siamo uomini e donne di governo. Non siamo oppositori di professione, che amano abbaiare alla luna e stanno comodamente all’opposizione. Abbiamo pezzi della politica che stanno da 20 o 30 anni nelle aule parlamentari per vivere di rendita”.

Articoli correlati