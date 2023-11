De Luca (M5S): "Che disastro la politica sanitaria della Giunta Schifani" VIDEO - Tempostretto

Il capogruppo all'Ars: "L'attesa infinita delle nomine in Sicilia dei direttori generali, con i partiti che non si mettono d'accordo"

MESSINA – “L’attesa delle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere? Un disastro del governo regionale. La Giunta Schifani s’era impegnata a nominarli nei termini di legge e invece hanno prorogato gli attuali commissari”. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, capogruppo all’Ars, interviene sulle politiche sanitarie in Sicilia e “sulla carenza di programmazione, che blocca i concorsi in un momento in cui c’è carenza di personale e si vivono tante emergenze”.

Il deputato regionale del M5S attacca la maggioranza e “la politica dei ricatti e dei veti reciproci. Una politica che impedisce la programmazione degli investimenti”. E interviene di nuovo sulla situazione della cooperativa sociale Faro 85: 52 lavoratori e una quarantina di famiglie, al Don Orione, in attesa di una soluzione a livello regionale.

