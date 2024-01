De Luca: “Un posto per Sud chiama Nord nella lista Pd? Dai dem all’Ars posizione coraggiosa” AUDIO

“Ecco cosa sta accadendo col Pd. Dal M5S non abbiamo avuto un segnale ufficiale". Il leader di ScN: "A Calenda ho dato un ultimatum". La trattativa sulle alleanze sarà rilanciata dopo il 31

Cateno De Luca: “Ecco come stanno le cose col Pd e il M5S in vista delle elezioni europee”

di Carmelo Caspanello

PALERMO – “Dal Pd c’è stata una presa di posizione coraggiosa, chiara, alla luce del sole e per questo voglio ringraziare il gruppo parlamentare all’Ars dem che con grande onestà intellettuale ha riconosciuto il nostro ruolo e sta ponendo il tema di ospitare all’interno della lista delle europee un rappresentante di Sud chiama Nord”. Cateno de Luca rompe gli indugi. E il silenzio sulla questione che lo vede al centro del dibattito politico regionale: le alleanze in vista delle elezioni Europee, con vista sulle più lontane regionali.

Ad accendere il dialogo una conferenza stampa del gruppo parlamentare regionale dem in cui si parla di una possibile proiezione a più largo raggio dell’alleanza politica Pd-M5S-ScN. Sottinteso, anche in vista delle europee. Il nome di Cateno De Luca accende la miccia. A fare deflagrare il tutto ci pensa il coordinamento messinese dem: “De Luca è incompatibile col Pd”. De Luca oggi ha chiarito (in allegato l’audio con la sua dichiarazione) come sono andate le cose, confermando di fatto a che punto è la trattativa col Pd. “Da parte del M5S – precisa il leader di Sud chiama Nord – non abbiamo avuto un segnale ufficiale. Quello che contano sono le dichiarazioni pubbliche, alla luce del sole. Nell’ufficialità i Cinque stelle non ci hanno detto nulla. Negli incontri a quattr’occhi si sono dette tante altre cose ma io non sono autorizzato a riferirle. Comprese le discussioni che ha avuto Danilo Lo Giudice (coordinatore regionale di ScN, ndr) con i leader del Movimento. Se il M5S batte un colpo, comunque, ben venga”.

ScN: “Cerchiamo ospitalità, è ovvio…”

Sud chiama Nord cerca ospitalità e De Luca non lo nega. Se ne saprà di più, comunque, dopo il 31 gennaio. Fino a quel giorno Cateno De Luca attenderà una risposta da Calenda, con il quale aveva discusso alla presenza di Ettore Rosato e Francesco Gallo. Dando una scadenza precisa, dopodiché si sentirà libero. Di certo le affermazioni odierne di De Luca sono destinate ad accendere ulteriormente il dibattito. In particolare all’interno del partito.

Castelli: “Bene Pd e M5S sul dialogo con Sud chiama Nord”

Questa mattina sul dialogo con Pd e M5S in Sicilia era intervenuta anche la presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli: “Bene Pd e M5S sul dialogo costruttivo con Sud chiama Nord in Sicilia, l’obiettivo comune – esordisce – adesso è costruire un’alleanza solida che possa andare a governare la Regione, allargando ancor di più il perimetro verso quelle forze politiche alternative al governo e che non si riconoscono negli estremismi e nel mal governo. Ci sarà tempo per definire il nome del candidato presidente – aggiunge – anche se ad oggi c’è solo una persona che da sola è stata in grado di prendere 500mila voti alle ultime regionali ed è Cateno De Luca. Ma in maniera condivisa si arriverà alla scelta del nome.Intanto dai dati in nostro possesso – conclude Castelli – Sud chiama Nord sta crescendo in tutta Italia e dal 2 marzo, giorno dell’assemblea nazionale di Taormina, avremo definitivo un’organizzazione capillare in tutte le regioni del nostro Paese, che ci permetterà di essere presenti alle elezioni su tutto il territorio nazionale “. A SEGUIRE LE DICHIARAZIONI DI CATENO DE LUCA

