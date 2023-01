Debiti fino a mille euro, Caruso: "La politica stia vicina alle esigenze dei cittadini" - Tempostretto

Il consigliere aveva interrogato l'amministrazione, che oggi ha risposto presente: "L'importante è il risultato, per i cittadini e per l'ente"

MESSINA – “Sono felice di questo risultato”. Il consigliere comunale di “De Domenico sindaco”, Giovanni Caruso, torna a parlare dello stralcio parziale delle cartelle esattoriali dopo l’annuncio di oggi del sindaco Basile e dell’assessore Cicala. Lo stesso consigliere, pochi giorni fa, aveva interrogato l’amministrazione sulla decisione, da prendere entro il 31 gennaio. Oggi il sì, che in realtà significa “accettare” la norma nazionale senza imporsi.

Caruso: “Politica deve raggiungere risultati”

“Evidentemente anche l’amministrazione ha colto la bontà dell’azione politica che ho intrapreso – dichiara Caruso – svolgendo il mio ruolo, come solito fare, con opposizione costruttiva ma che mira all’interesse dei cittadini e dell’ente, che così riuscirà a incassare somme che diversamente sarebbero rimaste nel dimenticatoio e i cittadini potranno pagare e onorare gli impegni. Bisogna dirlo: dopo 3 anni di pandemia tante famiglie e tante aziende sono in difficoltà. Evidentemente siamo riusciti a pungolare con gli strumenti giusti l’amministrazione, ma non è importante e non mi interessa dire che il risultato o il merito sia di uno o di un altro: la politica deve raggiungere risultato, senza pensare al merito”.

“I cittadini avranno un beneficio”

“I cittadini avranno un beneficio e siamo tutti contenti – continua il consigliere – e la politica deve essere vicina alle esigenze dei cittadini. Le istituzioni sono vicine alla città ed è stato dato un segnale importante. Quest’azione consentirà un risparmio incredibile a cittadini e aziende, perché sanzioni e interessi spesso corrispondevano al doppio del debito originario. Il beneficio sarà enorme”.