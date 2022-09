Decentramento in I Commissione, Musolino e Minutoli: "Nessuna convocazione" - Tempostretto

"Si precisa che la convocazione non era rivolta agli assessori comunali", scrivono in risposta alle critiche dei presidenti delle Municipalità

“Con riferimento all’articolo apparso sull’edizione del 12/9/2022 in merito alla pretesa assenza dell’amministrazione comunale alla seduta della I commissione consiliare sul tema del decentramento amministrativo, intervengono gli assessori Minutoli e Musolino, rispettivamente con delega ai rapporti con le circoscrizioni e i comitati civici e all’attuazione del decentramento amministrativo, e chiedono la pubblicazione della seguente rettifica ex art. 8 legge 47/48.

“La convocazione non era rivolta agli assessori”

Di seguito la precisazione dei due assessori.

“Si precisa che la convocazione della Prima Commissione consiliare non era rivolta agli assessori comunali ma esclusivamente ai presidenti delle Municipalità, ai capogruppo e ai gruppi consiliari, probabilmente al fine di svolgere un preliminare confronto i cui esiti sarebbero stati oggetto di una futura convocazione dell’amministrazione.

A prescindere dalle modalità con le quali il presidente della I Commissione ha inteso avviare i lavori della commissione, gli assessori Minutoli e Musolino contestano ogni addebito sulla pretesa assenza non solo perché la convocazione non era indirizzata ai componenti della Giunta – circostanza che di per sé basta ad escludere qualsiasi addebito – ma anche perché non si è mai verificato che i componenti della Giunta siano rimasti indifferenti, o peggio assenti, alle richieste di confronto provenienti dai consiglieri comunali o dagli stessi presidenti dei Quartieri.

Inoltre nella mattina del 12 settembre entrambi gli assessori Minutoli e Musolino erano impegnati in attività istituzionali, l’uno per l’esecuzione di un sopralluogo per la delega di protezione civile e l’altra in attività di gestione amministrativa delle deleghe di sua competenza con il dirigente del dipartimento servizi ambientali.

Nel respingere ogni contestazione in merito alla pretesa assenza, si confida che per il futuro si provvederà a una puntuale verifica delle notizie prima della loro diffusione nel rispetto del dovere deontologico di rispetto della verità dei fatti”.

Massimiliano Minutoli Dafne Musolino

Come in precedenza chiarito con il sindaco Basile, da qui la modifica radicale dell’articolo, Tempostretto si scusa per l’errore e rassicura gli assessori che la “puntuale verifica delle notizie prima della loro diffusione nel rispetto del dovere deontologico della verità dei fatti” ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà un caposaldo della nostra testata.