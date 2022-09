Messina. In attesa del decentramento: in commissione i presidenti delle Municipalità - Tempostretto

Si torna a parlare delle circoscrizioni e delle varie criticità in Commisione. Quello del decentramento resta un tema cruciale

MESSINA – C’erano cinque presidenti di Municipalità su sei e si è parlato di decentramento durante la seduta del lunedì mattina della I Commissione consiliare. Al di là dei singoli problemi dei rispettivi territori, i presidenti hanno chiesto una maggiore “interlocuzione con la Giunta”, almeno in questa fase.

In ogni caso, la I Commissione, con il presidente Salvatore Papa, aveva convocato i capigruppo, i gruppi consiliari, i presidenti delle Municipalità e il presidente del Consiglio. E non gli assessori competenti. Il tema del decentramento è considerato centrale dallo stesso sindaco Basile e le occasioni di confronto tra amministrazione e Municipalità sono in programma, dopo un incontro nei giorni scorsi.

In primo piano i problemi del territorio

Tra i presidenti, invece, assente per motivi istituzionali quello della II Municipalità, Davide Siracusano, mentre erano presenti gli altri, in ordine dalla I alla VI: Alessandro Costa, Alessandro Cacciotto, Matteo Grasso, Raffaele Verso e Francesco Pagano. E così si è parlato ancora una volta delle criticità dei quartieri messinesi. Non sono poche e di tante di essere si è parlato svariate volte, come nel caso del viaggio nella IV Circoscrizione in cui, appena una settimana fa, Tempostretto ha mostrato alcune criticità. E il viaggio nelle altre Municipalità continuerà nelle prossime settimane.

