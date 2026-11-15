Democrazia e sintomo Trump, Davide Giacalone ne parla a Messina

Il giornalista ospite del Rotary Club Messina Peloro fa il punto sulla salute della democrazia

Una riflessione intensa e ricca di spunti sullo stato di salute delle democrazie contemporanee ha caratterizzato la serata, organizzata dal Rotary Club Messina Peloro, che ha avuto come ospite il giornalista Davide Giacalone, protagonista di un’interessante relazione sul tema “Democrazia e sintomo Trump”. Ad aprire l’incontro, avvenuto nella sede del club service, sono stati il prefetto Shara Pirrotti, il notaio Claudio Ciappina e l’ingegnere Edoardo Milio, segretario del club.

Il sintomo Trump

Giacalone ha proposto una lettura articolata del fenomeno Trump, prendendo le mosse anche da alcuni episodi di attacchi informatici e interferenze che, secondo quanto riferito, avrebbero interessato l’Italia: dagli aerei ai sistemi di refrigerazione, fino al mondo della scuola. Un quadro che ha consentito di allargare il discorso alle nuove vulnerabilità delle società moderne e alla crescente influenza delle tecnologie. Trump, nella lettura del giornalista, è un personaggio istrionico, dai comportamenti mutevoli e poco incline alla tradizionale mediazione politica. La recente sconfitta elettorale lo renderebbe, secondo Giacalone, una sorta di animale ferito. Ma il vero problema non riguarda soltanto gli Stati Uniti: investe più profondamente la qualità della democrazia e della classe dirigente. Il fenomeno Trump non può essere considerato una parentesi ma una realtà destinata a lasciare un segno duraturo nella politica americana.

La selezione della classe politica

Da qui una domanda centrale posta dal relatore: perché, negli ultimi vent’anni, la democrazia ha espresso una classe politica così mediocre? Secondo Giacalone, una delle ragioni risiede nell’allontanamento dalla politica delle persone dotate di competenze e qualità. “Chi ha qualità non fa più politica”, è il senso della sua provocazione. La politica sembra essersi trasformata nell’arte di conquistare il consenso attraverso slogan e promesse, mentre chi potrebbe offrire un contributo qualificato preferisce percorrere altre strade. Il potere, anziché rappresentare uno strumento per realizzare progetti, rischia così di diventare una trappola.

Come sta la democrazia

Un passaggio significativo è stato dedicato anche al rapporto tra ricchezza, libertà e debito pubblico. Giacalone ha ricordato come l’Italia sia nata in una terra ricca di risorse e di benessere, sottolineando il valore della libertà quale presupposto fondamentale della prosperità. Ha inoltre evidenziato il paradosso dei Paesi economicamente più ricchi, spesso gravati da un indebitamento elevato, alimentato anche dalla competizione politica per conquistare il consenso. Non è mancato uno sguardo agli equilibri internazionali, con riferimenti alla Russia di Putin e alla crescente influenza cinese, nonché alla competizione tecnologica tra le grandi potenze. In questo scenario, il controllo dei microchip e delle tecnologie avanzate assume un’importanza strategica. La competizione, ha osservato il relatore, non è soltanto economica e geopolitica, ma rappresenta anche un potente motore di innovazione. Particolare attenzione è stata riservata ai social network, capaci di influenzare opinioni, orientamenti e comportamenti collettivi. Un potere che impone una riflessione sulla responsabilità dei cittadini: il popolo, ha sostenuto Giacalone, non è estraneo alle conseguenze delle proprie scelte politiche. Da qui il suo giudizio netto sul fenomeno Trump, paragonato a un “bubbone” da combattere attraverso gli strumenti della democrazia e, soprattutto, attraverso il voto.

Fulvio Arena, tirocinante di giornalismo – Università degli Studi di Messina