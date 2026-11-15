Giovani, violenza e solitudine nell’era dei social

A Messina il confronto sui rischi della società digitale

I giovani oggi, tra violenza, solitudine, social, scuola e società sono stati il centro del dibattito che ha messo a confronto il sociologo Francesco Pira e la la psicologa Melania Mento, entrambi docente di UniMe, moderati dalla giornalista Milena Romeo. L’avvocata Francesca De Domenico, presidente Ammi, ha accolto gli studenti degli istituti Minutoli, Bisazza e dell’Università.

L’intervento del professor Pira: la violenza nell’era digitale

Il primo intervento è stato quello di Pira, che ha affrontato il complesso rapporto tra violenza e utilizzo dei social network, soffermandosi sul tempo sempre più consistente che i giovani trascorrono sulle piattaforme digitali e sulle conseguenze che questo fenomeno può avere sulla loro crescita e sulle relazioni interpersonali. Il sociologo ha richiamato l’attenzione sull’iniziativa della Commissione europea nei confronti di TikTok, evidenziando i meccanismi degli algoritmi, capaci di selezionare e proporre contenuti sulla base degli interessi degli utenti, alimentando talvolta un’esposizione continua a determinati argomenti e comportamenti. La narrazione della violenza, ha sottolineato Pira, è ormai particolarmente presente nel mondo digitale. Oggi molti giovani costruiscono una parte della propria identità anche attraverso ciò che osservano sui social, con il rischio che modelli e comportamenti veicolati dalle piattaforme diventino punti di riferimento. Nel corso della relazione sono stati ricordati anche i tragici omicidi di due giovani studentesse, Sara Campanella e Ilaria Sula, vicende che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica. Il professore ha invitato a evitare l’allarmismo ma anche la minimizzazione del fenomeno, per non considerare certi fatti come episodi isolati senza interrogarsi sulle problematiche sociali e culturali di fondo. Pira ha quindi presentato alcuni dati recenti relativi alle abitudini digitali dei giovanissimi, evidenziando quanto tempo trascorrano sui social e come una parte di loro abbia progressivamente sostituito il confronto diretto con i coetanei con le conversazioni attraverso l’intelligenza artificiale. Ha inoltre richiamato l’attenzione sull’aumento dei consumi di sostanze stupefacenti, considerandolo un ulteriore segnale della vulnerabilità delle giovani generazioni.

Intelligenza artificiale, affettività e nuove forme di socialità

Un altro passaggio significativo della relazione ha riguardato il rapporto tra intelligenza artificiale e relazioni umane. L’intelligenza artificiale, ha osservato Pira, può simulare un dialogo, ma non può restituire pienamente gli sguardi, le reazioni emotive, i silenzi e la vicinanza fisica che caratterizzano una relazione autenticamente umana. Da qui la necessità di riflettere sull’educazione affettiva e sulla sessualità nell’era digitale, affrontando l’intelligenza artificiale non soltanto come innovazione tecnologica, ma anche come questione antropologica ed etica. Il professore ha inoltre delineato alcuni possibili scenari futuri, soffermandosi sul metaverso, sulle realtà immersive, sulle nuove forme di socialità e di rischio, sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa e sulla crisi dell’autorialità e della creatività umana. Di fronte a queste trasformazioni, la prevenzione deve diventare un impegno condiviso, nel quale siano coinvolte le piattaforme digitali e le istituzioni. La risposta, secondo Pira, può essere individuata anche nella resilienza, intesa non come semplice capacità individuale di resistere alle difficoltà, ma come processo relazionale e culturale. La responsabilità, infatti, è collettiva e coinvolge la famiglia, la scuola, le piattaforme digitali, i media e la politica. Solo attraverso una collaborazione tra queste realtà è possibile costruire strumenti efficaci di prevenzione e accompagnamento. Il futuro, ha concluso il sociologo, si costruisce ogni giorno attraverso la relazione tra adulti e giovani, che chiedono, anche quando non riescono a esprimerlo apertamente, di essere visti, ascoltati e accompagnati nel proprio percorso di crescita.

L’intervento della professoressa Mento: il bisogno di essere visti e amati

Riprendendo uno dei concetti centrali della relazione del sociologo messinese, la prof.ssa Mento ha sottolineato come oggi i giovani abbiano sempre più bisogno di essere visti, oltre che ascoltati. Una riflessione che introduce un’importante dimensione psicologica del tema affrontato: il bisogno di riconoscimento, attenzione e presenza autentica da parte degli adulti, in una società nella quale la comunicazione è sempre più frequente, ma non necessariamente accompagnata da una reale capacità di entrare in relazione con l’altro. La docente ha poi posto l’accento sul significato dell’amore, richiamando un principio fondamentale: amare senza mortificare, imparando ad accogliere le esigenze, i bisogni e le necessità dell’altra persona. L’amore autentico, dunque, non deve diventare possesso, imposizione o limitazione della libertà altrui, ma deve fondarsi sul rispetto e sulla capacità di accogliere l’altro nella sua individualità. Particolare attenzione è stata dedicata all’adolescenza, una fase delicatissima dello sviluppo umano. Mento ha ricordato come il cervello degli adolescenti sia interessato da continui processi di trasformazione e maturazione, che proseguono almeno fino ai 24 anni. Un elemento importante per comprendere comportamenti, fragilità, reazioni emotive e difficoltà che caratterizzano questa fase della vita.

La differenza tra le generazioni

Nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni è stato il sindaco metropolitano Federico Basile che ha proposto una riflessione sul cambiamento dei tempi e sulle profonde differenze tra le generazioni di ieri e quelle di oggi. Se un tempo i social network non facevano ancora parte della quotidianità, oggi la loro presenza condiziona profondamente le modalità di comunicazione, le relazioni e persino il modo di vivere la genitorialità. Basile ha posto l’attenzione proprio sulle difficoltà che incontrano oggi i genitori nell’educare i propri figli, in un contesto sociale e tecnologico profondamente diverso da quello in cui sono cresciuti. Una sfida che richiede consapevolezza, capacità di adattamento e una maggiore disponibilità al dialogo tra adulti e giovani.

Fulvio Arena, tirocinante di giornalismo – Università degli Studi di Messina